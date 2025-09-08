Misilmeri – tentano la fuga ma vengono arrestati dai Carabinieri

I militari della Sezione Radiomobile di Misilmeri hanno arrestato un 29enne e un 30enne, già noti alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello.

I due indagati, dopo essere stati fermati per un controllo, hanno provato a darsi alla fuga a bordo di un’autovettura, ma sono stati bloccati dalle forze dell’ordine dopo un breve inseguimento.

A seguito di perquisizione personale e veicolare, uno dei due fermati è stato denunciato in stato di libertà anche per il porto abusivo di un coltello, rinvenuto all’interno di un marsupio, nonché segnalato alla Prefettura per la detenzione di una modica quantità di hashish occultata all’interno di una sigaretta elettronica.

Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto disponendo per gli indagati la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.