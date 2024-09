Missione compiuta per “Zippo” al Rallye Elba Storico

Assieme a Nicola Arena, il pilota alessandrino porta l’Audi” quattro” alla vittoria di 3° Raggruppamento e sul podio assoluto del Campionato Europeo, compiendo un passo importante per il conseguimento del titolo continentale

Vezzano sul Crostolo (RE), 30 settembre 2024 – Si è concluso nel pomeriggio di sabato scorso un Rallye Elba Storico decisamente positivo per “Zippo” e Nicola Arena, nuovamente in gara con la loro Audi “quattro” dopo la parentesi finlandese al volante della Ford Escort RS.

Al via del settimo appuntamento del FIA European Historic Championship erano presenti tutti i pretendenti alla corona continentale, coi quali l’equipaggio portacolori della Scuderia Palladio Historic si è trovato a duellare lungo le dieci prove speciali suddivise in due tappe, con la prima conclusasi nella notte di venerdì. Dopo la prima frazione “Zippo” viaggiava in terza posizione assoluta tra gli iscritti al Campionato Europeo e, soprattutto, col primato di 3° Raggruppamento saldamente in mano.

La ritrovata affidabilità della trazione integrale tedesca associata ad una condotta di gara efficace e priva di sbavature, permetteva al duo di continuare di buon passo anche nella seconda tappa fino a tagliare il traguardo di Capoliveri al terzo posto assoluto nella classifica continentale, aggiudicandosi la vittoria di 3° Raggruppamento e di classe; piazzamenti quest’ultimi che si traducono in punti molto pesanti nell’economia del Campionato: solo 2 sono quelli che necessitano nelle prossime gare per il sigillo di categoria ma, soprattutto, alla luce dei risultati ufficiali, nella classifica assoluta della Serie “Zippo” aumenta a 39 punti il vantaggio sull’ungherese Erdi, suo principale avversario. Altrettando dicasi per Arena nella classifica dei copiloti.

“Tutto ha girato al meglio – dichiara Zippo – e finalmente torno dall’Isola d’Elba con un risultato che mancava da tempo. A parte la prima speciale, siamo sempre stati in vantaggio sui nostri diretti rivali per il titolo europeo mantenendo la testa in 3° Raggruppamento che, altra soddisfazione, ci ha visto primeggiare anche nella classifica del Campionato Italiano, categoria dove erano presenti tutti i principali protagonisti del Tricolore. In ottica Europeo, il vantaggio su Erdi è aumentato e ancor più quello nei confronti di Graham ma ci sono ancora due gare molto impegnative quali il Sanremo e tre settimane più tardi l’Acropolis su sterrato, dove cercheremo di dare il meglio per conquistare il titolo assoluto, che per la prima volta è stato promosso dalla Federazione Internazionale”.