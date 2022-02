“Mittente: Wolfgang Amadè Mozart”, al Regina Margherita vanno in scena la musica e le parole del geniale compositore di Salisburgo

L’attore Tullio Solenghi e il Trio d’archi di Firenze condurranno il pubblico in una full immersion nel mondo di uno dei più grandi geni della storia della musica “Mittente: Wolfgang Amadè Mozart” – Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, giovedì 3 febbraio, ore 21 Pagina Facebook: Teatro Comunale Regina Margherita Caltanissetta

Sarà l’eclettico Tullio Solenghi il protagonista del prossimo spettacolo in programma al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta per la stagione organizzata dall’Amministrazione comunale e impaginata dall’assessore Marcella Natale.

Giovedì 3 febbraio alle ore 21 l’attore genovese con la sua sapiente ironia e prorompente personalità si unirà al Trio d’archi di Firenze per portare in scena “Mittente: Wolfgang Amadé Mozart”.

Lo spettacolo offre una vera e propria immersione nel mondo di uno dei più grandi geni della

storia della musica. Grazie all’accostamento di alcune lettere, scelte all’interno del suo sterminato carteggio, con uno dei suoi ultimi capolavori cameristici (il divertimento per trio d’archi KV563, scritto al termine della sua vita in cui sembrano convergere e sublimarsi tutte le precedenti esperienze compositive), si traccia un ritratto umanissimo e sorprendente di Wolfgang Amadeus Mozart, ripercorrendo le fasi della sua esistenza di cui si scoprono le relazioni affettive e i temi più cari al compositore di Salisburgo toccando diversi registri espressivi, dal burlesco all’ironico, dal grottesco al tragico. Il Trio d’archi di Firenze (Patrizia Bettotti al violino, Carmelo Giallombardo alla viola e Lucia Labella Danzi al violoncello) eseguirà quello che è considerato, tra le opere di Mozart, un capolavoro assoluto per ricchezza dell’invenzione armonica e contrappuntistica, e per la varietà espressiva del gioco tematico, pieno di sentimenti e stati d’animo. Sofisticato e raffinato, l’opera è un equilibrio perfetto tra la scrittura ‘dotta’ e la freschezza popolare, fuse in un unico elemento. Straripante bellezza fatta di virtuosismi, gioco di imitazioni tra le parti, sentimenti meditativi,spirituali, temi contadini, lo stile del carillon e la finezza del ricamo strumentale. Una contagiosa energia vitale che garantisce un coinvolgimento emotivo e sensoriale senza pari. Tullio Solenghi si unirà all’esecuzione del Divertimento dando vita ad un connubio meraviglioso ed intenso, in un alternarsi di ironie, emozioni, facezie e arguzie.

La stagione 2021/2022 del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta proseguirà il 30 marzo con lo spettacolo “Verso l’Infinito” con Piergiorgio Odifreddi. Lo spettacolo “Ombre” diretto da Gaetano Aronica, inizialmente previsto per l’11 marzo, è stato rinviato al 21 aprile.

INFORMAZIONI

Il Teatro Regina Margherita è convenzionato con Carta del Docente e 18app.

Biglietti: da 20 a 12 euro

Biglietteria on line: www.liveticket.it/caltanissetta.it

Informazioni ai numeri 0934.547034 – 3791671142

Com. Stam.