Coppa del Mondo Junior ISSF Mixed Team: podio sfiorato Per Gerri e Gori La Coppia fermata allo shoot-off dagli spagnoli Del Rey Ruiz e Hernandez

New Delhi (IND) – Si chiude con un nulla di fatto la corsa degli Azzurrini per la medaglia di bronzo nella gara a Squadre miste al dr Karni Singh shooting ranges nella capitale indiana. La ventenne Sofia Gori (Marina Militare) di Forlimpopoli (FC), medaglia d’argento ieri nella gara individuale, ed il diciannovenne Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS) si sono trovati a fronteggiato la squadra Spagna 2 formata da Irene Del Rey Ruiz, Campionessa di Mixed Team allo scorso campionato Europeo, e Isaac Hernandez, secondo nell’individuale maschile. Già in fase di qualificazione i ragazzi del CT Di Spigno hanno saputo dimostrare una grande determinazione, portando a casa un quarto posto in qualificazione con 138/150 proprio alle spalle della Spagna, e riuscendo così a staccare il biglietto del Medal Match per il bronzo. Per i due Azzurrini la gara si è dimostrata in salita sin dalla prima pedana, con uno zero realizzato da Gerri che ha portato in testa da subito i due atleti spagnoli, che nei lanci successivi sono riusciti ad allungare il proprio vantaggio a ben due piattelli.

Al ventitreesimo piattello un errore di Hernandez sembrava aver portato le due squadre ad un equilibrio, che purtroppo si è sbilanciato nuovamente a favore della Spagna al termine della terza serie. Sul 31 a 28 un Time Out chiamato dal CT Spagnolo ha permesso al nostro Daniele Di Spigno di spronare i ragazzi focalizzandoli ulteriormente sulla gara. I suoi consigli hanno sortito il loro effetto quando una defaillance in ultima serie dello spagnolo Hernandez lo ha reso autore di un doppio errore, che gli Azzurrini hanno saputo cogliere per arrivare allo shoot off, entrambe le squadre a 40/50. Purtroppo, a nulla è servito un ulteriore zero di Hernandez durante lo spareggio, la Spagna si è imposta con +7 contro il +6 della coppia Gori-Gerri. La medaglia d’oro è andata alla squadra Repubblica Ceca 1, che ha sconfitto i propri connazionali del team Repubblica Ceca 2 39 a 38.

RISULTATI

Trap Mixed Team: 1ª Repubblica Ceca 1 (CZE) 141/150 – 39/50; 2ª Repubblica Ceca 2 (CZE) 139/150 – 38/50; 3ª Spagna (ESP) 138/150 – 40/50 (+7); 4ª Italia (ITA) 137/150 – 40/50 (+6)

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS); Francesco Tanfoglio (Fiamme Oro) di Muscoline (BS).

Ladies: Sofia Gori (Marina Militare) di Forlimpopoli (FC).

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigno.

Com. Stam. FITAV