MIZUNO VESTIRÀ LA NAZIONALE DI CICLISMO

La Federazione Ciclistica Italiana inizia la stagione 2023 tagliando subito un traguardo di altissimo livello: Mizuno sarà il nuovo Fornitore Ufficiale di rappresentanza e riposo dopogara con abbigliamento e calzature sportive delle Nazionali italiane.

L’accordo triennale si concluderà nel 2025 e vestirà le nazionali azzurre nel periodo di massimo impegno agonistico del pre e post Giochi olimpici di Parigi2024. Una scelta strategica pluriennale nell’affidarsi al brand giapponese fondato nel 1906 ad Osaka, come partner tecnico con alti valori di innovazione, alta tecnicità, sostenibilità, stile e design.

“Siamo orgogliosi di ‘tenere a battesimo’ l’ingresso di Mizuno nel mondo del ciclismo – dichiara il Presidente FCI Cordiano Dagnoni – una prima volta per entrambe le parti che segna l’inizio di un nuovo percorso e di una nuova sfida. Sarà una continua evoluzione, un viaggio che si farà in stretta collaborazione e ringrazio l’Azienda che già in questa prima fase si è prodigata affinché i materiali forniti rispondessero alle nostre esigenze garantendo la qualità e l’eleganza per cui il brand è conosciuto a livello mondiale”.

“Una partnership strategica pluriennale di altissimo livello che ci proietta in un mondo per noi nuovo ma che potrà offrire un’ampia visibilità e nuove opportunità – dichiara il General Manager MIZUNO South Europe Oliver Strenghetto – L’eccellenza di questa Federazione non potrà far altro che aumentare reciprocamente credibilità e reputazione ed è un onore vestire questi ragazzi. La nostra Mission ha come obiettivo costante supportare ogni atleta nel perseguimento dei propri obiettivi e ci auguriamo di poter essere di grande supporto a tutto lo staff della Federazione”.

Un connubio nato dalla fiducia reciproca e dal comune obiettivo di valorizzare ulteriormente lo sport del ciclismo che vedrà quindi gli atleti vestire Mizuno durante i ritiri e nei periodi di impegno delle Nazionali nelle competizioni internazionali con un total look per abbigliamento e calzature.

Mizuno Corporate

Mizuno è un’azienda produttrice di attrezzature e abbigliamento sportivo nata in Giappone nel 1906 e quotata in borsa. La filosofia aziendale è volta a “contribuire al miglioramento la società attraverso lo sviluppo dello sport e la produzione di articoli sportivi di alta qualità.” La nostra strategia di sviluppo dei prodotti è creare articoli con caratteristiche che ottimizzino le performance degli atleti con soluzioni originali ed esclusive Mizuno. Crediamo nello sviluppo di prodotti che funzionino in armonia con il proprio corpo, per garantire il massimo supporto e consentire così a ciascun atleta di dare il meglio di sé. Da oltre 30 anni Mizuno Italia ha sede a Torino, città dove recentemente è stato inaugurato il primo Flagship Store europeo Mizuno e dove viene gestito il business per tutto il South Europe.

Com. Stam. + foto FCI