Non conosce sosta la programmazione sportiva del team lucchese, atteso allo “start” del Rally di Salsomaggiore Terme, appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona in programma nel fine settimana.

Porcari: Saranno sette, le prove speciali che vedranno MM Motorsport “accompagnare” la prima esperienza al volante della Skoda Fabia R5 Evo da parte di Simone Brusori. Il team di Porcari sarà, infatti, parte integrante del Rally di Salsomaggiore Terme, appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona in programma sabato e domenica in provincia di Parma. L’occasione, per il pilota emiliano, di saggiare le potenzialità della vettura dotata di ultima evoluzione tecnica, equipaggiata con pneumatici Pirelli. Al suo fianco, nelle vesti di copilota, siederà Fernando Carrugi, compartecipe di un percorso incentrato nella partecipazione alla Coppa Rally di Zona avviato al Rally Adriatico, contesto che – a fine aprile – lo ha visto debuttare sia su fondo sterrato che al volante della vettura boema, in configurazione tradizionale, a chiusura di un periodo di inattività durato un anno e mezzo.

Il Rally di Salsomaggiore Terme vedrà i motori accesi alle ore 16 di sabato 31 luglio, con la cerimonia di partenza che anticiperà gli oltre cinquanta chilometri previsti dal format di gara. “Salsomaggiore Show”, “Pellegrino” e “Varano”, le prove che decideranno il confronto. Per MM Motorsport, un’ulteriore occasione per alimentare un trend altamente soddisfacente, contraddistinto da un rapporto costruttivo cementato in campo gara da staff tecnico ed equipaggi.

Nella foto: Simone Brusori.

