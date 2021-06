Il team lucchese “in forze” sui chilometri dell’appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona: quattro, le vetture “gommate” Pirelli attese sulle prove speciali della Montagna Pistoiese, teatro di un fine settimana di grande intensità.

Porcari (LU):Un impegno da affrontare facendo leva sull’ambizione dei propri portacolori e sull’affidabilità di un parco vetture di assoluto livello: queste le prerogative con le quali MM Motorsport si appresta a calcare la pedana di partenza del Rally degli Abeti, appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona in programma nel fine settimana sulle prove speciali della Montagna Pistoiese. Il team di Porcari sarà rappresentato da quattro equipaggi, tutti equipaggiati con pneumatici Pirelli. Grande attesa, dopo nove mesi di inattività, per il ritorno all’agonismo da parte di Luca Pierotti. Il pilota lucchese sarà al “via” di San Marcello Pistoiese al volante della vettura che lo ha consacrato nella stagione 2019, la Skoda Fabia R5. Un’esperienza tutta nuova per il driver, che sulle strade della gara “più verde d’Italia” potrà contare sull’evoluzione 2021 rilasciata da Skoda Motorsport ed in dote all’esemplare messo a disposizione dal team. A condividere con il portacolori di Jolly Racing Team l’abitacolo della Skoda Fabia R5 in versione Evo sarà Manuela Milli, copilota che – da anni – rappresenta una costante nelle sue programmazioni sportive.

Sotto il segno di Skoda, per la quinta volta in stagione, anche l’impegno che chiamerà in causa Pierluigi Della Maggiora, atteso ad un confronto che si preannuncia come valida occasione di rivalsa dopo un Rally Bellunese che – quindici giorni fa – è stato archiviato anzitempo a seguito di una doppia foratura. Al fianco dell’alfiere di Sport Evolution +1 siederà Massimo Moriconi, parte integrante di un confronto che esprime – nella classe maggiore – quantità e qualità. Ritorno al volante della Skoda Fabia R5, dopo il Rallye Elba, per Giorgio Sgadò e Gabriele De Angeli, anch’egli attesi sotto i colori della scuderia Sport Evolution +1. L’opportunità, per il pilota massese, di acquisire ulteriore conoscenza della vettura dopo l’esaltante esordio del Rally del Carnevale e la conquista della pedana d’arrivo della gara isolana, obiettivo divenuto primario a seguito di una foratura che ne ha sensibilmente condizionato il riscontro cronometrico.

Sarà allo start del Rally degli Abeti anche Vittorio Ceccato, reduce da un Rally Bassanese valso buone sensazioni in termini di feeling con la ritrovata Peugeot 208 T16, esemplare che – nella provincia di Pistoia – condividerà per la prima volta in carriera con Emanuele Dinelli. Una programmazione intensa, quella del pilota veneto, tornato al volante della “francese turbocompressa” curata tecnicamente da MM Motorsport.

Sessantadue, i chilometri che affronteranno i protagonisti del Rally degli Abeti, distribuiti sull’asfalto delle prove speciali “Prunetta”, “Piteglio” e “Lizzano”, con partenza ed arrivo a Campo Tizzoro.

Nella foto (Martino Areniello): un dettaglio del paddock di MM Motorsport.

