Il team lucchese atteso al terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Sparco, occasione per vedere confermata la leadership di Thomas Paperini nella categoria Under 25, al volante della Skoda Fabia R5 Evo “gommata” Pirelli.

Porcari (LU). Saranno i chilometri della corsa più antica al mondo, la Targa Florio, il teatro del confronto che chiamerà in causa MM Motorsport nella corsa al titolo Under 25 ambito da Thomas Paperini, pilota che potrà ancora contare sulle potenzialità della Skoda Fabia R5 Evo messa a disposizione e curata tecnicamente dalla struttura di Porcari. Un impegno, quello in programma nel fine settimana sulle strade siciliane e valido per il Campionato Italiano Rally Sparco, caratterizzato da dieci prove speciali per un totale di novantadue chilometri di agonismo. Ad affiancare il giovane driver pistoiese sarà ancora Simone Fruini, compartecipe di un percorso formativo al volante della vettura e condiviso fin dalle prime fasi con i tecnici del team. Un avvio di stagione, quello di Thomas Paperini, contraddistinto da una serie di “acuti” valsi il comando nel confronto giovanile ed un’interpretazione sempre più incisiva al volante della vettura a trazione integrale.

Per il portacolori della scuderia Art Motorsport 2.0, la partecipazione alla 105^ Targa Florio sarà occasione per rendersi parte integrante di una delle manifestazioni più celebri a livello internazionale. Un vero e proprio evento che ha richiamato sulle strade della provincia di Palermo un elevato numero di partecipanti, particolare in grado di esaltare l’aspetto qualitativo della gara.

La Targa Florio vedrà accesi i motori delle vetture protagoniste alle ore 15.30 di venerdì, con la partenza ad anticipare i passaggi sulle prove speciali “Sclafani-Bagni”, “Tribune”, “Targa” e “Scillato-Polizzi”, con arrivo previsto alle ore 20.55 del giorno seguente, sabato 8 maggio.

Per Thomas Paperini, la 105^ Targa Florio rappresenterà una valida opportunità per vedere confermate le buone sensazioni destate in occasione del Rally Il Ciocco – archiviato nella “top ten” – e del Rallye Sanremo, contesto che lo ha visto cementare la leadership nel confronto dedicato ai conduttori Under 25.

Nella foto ( Martino Areniello): un dettaglio di MM Motorsport.

