Il team lucchese manda in archivio l’esclusivo appuntamento tricolore elevandosi nella classifica assoluta con Thomas Paperini e garantendo alla totalità del proprio parco vetture l’arrivo nella cornice della tenuta Il Ciocco, epilogo di un confronto che ha visto la struttura protagonista anche nel format valido per la Coppa Rally di Zona.

Porcari (LU) E’ all’insegna della continuità, quella di un trend altamente soddisfacente, che MM Motorsport ha mandato in archivio il Rally Il Ciocco, appuntamento articolato nei format di Campionato Italiano Rally e Coppa Rally di Zona, contesti che il team di Porcari ha visto impegnare un parco macchine composto da cinque esemplari equipaggiati con coperture Pirelli. A garantire alla squadra lucchese la “top ten” nel primo appuntamento tricolore è stato Thomas Paperini, settimo assoluto e primo tra i piloti Under 25 al volante della Skoda Fabia R5 Evo, esemplare che ha beneficiato degli aggiornamenti tecnici messi a disposizione dalla casa madre nelle fasi antecedenti la gara. Affiancato per l’occasione da Monica Cicognini – copilota chiamata a sostituire l’indisponibile Simone Fruini – il giovane portacolori della scuderia Art Motorsport 2.0 ha confermato le buone sensazioni espresse al volante della vettura, ulteriormente valorizzata da MM Motorsport in termini prestazionali.

Soddisfacenti anche i riscontri espressi da Luigi Marcucci, alla seconda esperienza sulla Skoda Fabia R5 ed affiancato da Simone Vellini, vettura che ha affrontato le dieci prove speciali sulle quali si è articolato il confronto di Campionato Italiano Rally. Un banco di prova importante, quello affrontato dal pilota locale, finalizzato con il raggiungimento dell’arrivo sulla pedana della tenuta “Il Ciocco”. Un risultato di rilevante importanza, a fronte di una condizione meteo che – nei due giorni di gara – ha esaltato la selettività del confronto. In ottica Coppa Rally di Zona, ottime indicazioni sono pervenute dalla performance di Pierluigi Della Maggiora. Il pilota portacolori della scuderia asd Rally Revolution +1 ha conquistato la quarta posizione assoluta nel confronto regionale, condividendo con Valerio Favali un’altra prestazione convincente sui sedili della Skoda Fabia R5, vettura che ha assecondato le aspettative in quello che è stato il secondo impegno affrontato con pneumatici Pirelli. “Top ten” regionale che ha elevato anche Andrea Marcucci e Richard Gonnella, anch’egli su Skoda Fabia R5, protagonisti di un’evoluzione concretizzata con il raggiungimento della decima posizione assoluta grazie ad una condotta concreta nella fase centrale della gara. Sesta posizione di classe R2B per Davide Giovanetti, chiamato a confermare la bontà di un percorso contraddistinto dall’utilizzo della Peugeot 208. Per il portacolori della scuderia Dimensione Corse ed il copilota Alessio Rossi, la prestazione maturata sulle strade del “Ciocco” ha garantito alle parti la consapevolezza di poter contare su validi elementi in proiezione Coppa Rally di Zona, a fronte di una condizione atmosferica che – nelle fasi conclusive – ha obbligato ad una condotta conservativa.

“Condizioni difficili quelle espresse da questa gara – il commento di Manuela Martinelli, team manager di MM Motorsport – di conseguenza, credo che possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati conquistati da tutti i nostri equipaggi in gara. Della bontà della prestazione da parte di Thomas Paperini, finalizzata con la settima posizione assoluto al cospetto degli esponenti del panorama nazionale, ne ero fermamente convinta già dalle fasi pre gara. Con lui stiamo portando avanti un percorso di crescita importante ed il risultato conquistato sulle strade di questo primo, importante, appuntamento di campionato non fa altro che alimentare le ambizioni legate al progetto. Ringrazio tutto il team per l’egregio lavoro svolto in campo gara, l’ennesima conferma di poter contare su una grande squadra di tecnici, i nostri partner con Pirelli e Skoda fondamentali nel loro supporto”.

Nella foto ( Martino Areniello): Thomas Paperini in gara al “Ciocco”.

Com. Stam.