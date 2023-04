MM Motorsport nella “top 5” del Trofeo Maremma

Il team lucchese all’arrivo dell’appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 6 con tutti e tregli esemplari schierati. Terza posizione di classe Rally2, e quarto assoluto, Roberto Tucci, sulla Skoda Fabia Rally2 Evo.

Porcari. Arrivano conferme da “top 5” per MM Motorsport: il team lucchese ha archiviato il Trofeo Maremma – secondo appuntamento di Coppa Rally di Zona 6 – accompagnando sulla pedana d’arrivo di Follonica le tre Skoda Fabia Rally2 “gommate” Pirelli schierate alla partenza del confronto. Un epilogo, quello maturato dopo otto prove speciali, che ha elevato in quarta posizione assoluta – terzo nella classe Rally2 – Roberto Tucci. Il pilota di Venturina, affiancato da Sauro Farnocchia sulla versione Evo della vettura boema, si è distinto in un confronto di elevato contenuto qualitativo, concretizzando un risultato in linea con le aspettative. Una quarta posizione assoluta, quella conquistata dal pilota di MM Motorsport, maturata grazie ad un livello di feeling con la vettura ben consolidato, particolare che gli ha consentito di prevalere su competitor di lunga esperienza, “veterani” del palcoscenico nazionale.

Nella classifica riservata ai primi dieci equipaggi classificati – in nona piazza – si è installata la Skoda Fabia Rally2 Evo portata in gara da Frido Pieretti. Il driver, affiancato per la prima volta da David Castiglioni, ha accumulato chilometri ed esperienza al volante della vettura, prevalendo nell’affollato confronto riservato agli Over 55. Una condotta crescente in termini prestazionali, quella del pilota lucchese, alla prima occasione di utilizzo della Skoda Fabia Rally2 Evo. Esordio soddisfacente, sui sedili della Skoda Fabia Rally2, per Alessandro Brigaglia ed Alessandro Frau. L’equipaggio sardo, che ha approfittato dei chilometri del Trofeo Maremma per conoscere gli automatismi della vettura, ha calcato la pedana d’arrivo confrontandosi con condizioni particolari, le stesse che hanno messo a dura prova equipaggi ben più esperti. Sensazioni positive, quelle riscontrate a fine gara, valutate con soddisfazione in previsione del prossimo impegno, il Rally Golfo dell’Asinara.

Entusiasta del risultato globale Manuela Martinelli, team manager di MM Motorsport: “Un banco di prova importante, il Trofeo Maremma, di uno spessore che si è rivelato al di sopra del contesto di Coppa Rally di Zona, con tanti pretendenti al vertice. Una situazione di partenza che si è rispecchiata anche nei distacchi cronometrici, minimi nel confronto che ha coinvolto le vetture di classe Rally2. Credo sia, quindi, doveroso rendere ancor più merito al risultato conquistato dai nostri equipaggi in gara, a partire da Roberto Tucci che ha confermato tutta la sua competitività al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo. Frido Pieretti è riuscito ad esprimere le sue indubbie qualità, grazie ad un feeling importante con la vettura, trovando un giusto connubio con il copilota ed il sistema di stesura note. La collaborazione con David Castiglioni gli ha permesso di ritrovare lo smalto di un tempo, esprimendo le capacità che lo hanno contraddistinto in carriera. Un cerchio che si è chiuso con soddisfazione da parte di tutti, con Alessandro Brigaglia e Alessandro Frau che hanno potuto acquisire esperienza su chilometri importanti, conoscendo per la prima volta la Skoda Fabia Rally2 con cui affronteranno il prosieguo di stagione”.

Nella foto ( Amicorally): Roberto Tucci e Frido Pieretti in gara.

