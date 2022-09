MM Motorsport verso il Rally Città di Pistoia:  il team lucchese atteso al “via” con sei vetture

Saranno sei, gli esemplari “gommati” Pirelli schierati dal team di Porcari: quattro Skoda Rally2, una Peugeot 208 Rally4 ed una in versione R2.

Porcari. É uno schieramento importante, fatto di sei esemplari, quello proposto da MM Motorsport alla pedana di partenza del Rally Città di Pistoia, appuntamento conclusivo della Coppa Rally di Zona 6 articolato su sessantanove chilometri da corrersi nel fine settimana. Il team lucchese ha confermato un ruolo di primo piano nell’elenco iscritti, garantendo al confronto la presenza di ben quattro Skoda Fabia Rally2 e due versioni di Peugeot 208 – la più recente Rally4 e la tradizionale R2 – vetture equipaggiate con pneumatici Pirelli.

A giocarsi le proprie carte in ottica Finale Nazionale Coppa Italia saranno Pierluigi Della Maggiora e Sauro Farnocchia. L’equipaggio disporrà di una Skoda Fabia Rally2 Evo, vettura utilizzata recentemente sulle strade del Rally di Casciana Terme e garante di ottime prospettive in ottica “Over 55”, categoria che metterà in palio il “lasciapassare” per il Rally del Lazio, contesto che chiamerà in causa gli esponenti di tutte le zone geografiche e che vede – allo stato attuale – Pierluigi Della Maggiora in corsa per la qualificazione. Tornerà sulle prove speciali toscane Vittorio Ceccato, all’ottavo impegno stagionale. Il pilota veneto, che avrà a disposizione una Skoda Fabia Rally2, cercherà di confermare le buone sensazioni destate al volante della vettura boema, condivisa con il copilota Rudy Tessaro. Un’occasione da sfruttare, per preparare al meglio l’appuntamento conclusivo di International Rally Cup, al Rally Città di Bassano: questo si prospetta a Davide Giovanetti. Il pilota massese tornerà al volante della Skoda Fabia Rally2 dopo averla utilizzata tre mesi fa sulle prove speciali del Rally Casentino. Al suo fianco siederà Alessio Rossi, compartecipe di un impegno che chiederà di confermare quegli automatismi acquisiti nel corso delle quattro esperienze stagionali sulla vettura. Saranno “della partita” anche Paolo Anselmi e Andrea Nardini, attesi sui sedili della Skoda Fabia Rally2 Evo ed al rientro nei paddock di MM Motorsport dopo l’esperienza condivisa con il team al Rally Internazionale Casentino. Ritorno al volante della Peugeot 208 Rally4, a più di un anno dall’ultimo utilizzo, per Daniele Segantini. Il pilota aretino cercherà, con Elena Cecconi copilota, di conquistare un risultato di spessore nel confronto a due ruote motrici. A Simone Dolfi sarà, invece, messa a disposizione la Peugeot 208 R2, vettura che ha contraddistinto il suo esordio assoluto – avvenuto al Rally di Casciana Terme di inizio settembre – e che condividerà con Alessio Pellegrini.

La gara vedrà i motori accesi sabato con lo shakedown – il test con vetture da gara – prologo della partenza in programma alle ore 17.30 da Piazza Gavinana, a Pistoia. Tre, le prove speciali in programma – “Arcigliano”, “San Baronto” e “Berso” – da ripetersi per due volte fino al raggiungimento di sei passaggi cronometrati, con arrivo dell’ultimo confronto “di zona” in programma alle ore 16.15 di domenica.

Nella foto ( MM Motorsport): un dettaglio in campo gara.

