I disservizi di Atac non risparmiano nemmeno il Municipio Roma Eur, che ha visto aggravarsi i tanti problemi di mobilità pubblica con la chiusura per manutenzione del viadotto della Magliana.

Parliamo di autobus sospesi o che vedono le proprie corse ridotte, nonostante ricoprano l’importante ruolo di collegamento su ruota tra l’Eur, la Laurentina e i Municipi confinanti non coperti dal passaggio delle metro.

Un disagio immane per studenti e lavoratori, che si trovano banchine o autobus alternativi gremiti di persone: insomma dei concreti assembramenti, che in un periodo simile non dovrebbero assolutamente avvenire per evitare il veicolo del COVID-19. Una situazione di pericolo che si fa concreta nel nostro territorio all’esterno della stazione Laurentina, dove anche la Prefettura ha osservato un serio pericolo di assembramenti negli spazi delle banchine per gli autobus. Identiche problematiche osservabili anche sulle linee della Metro B e Roma-Lido presenti sul nostro territorio, dove le banchine di Laurentina, Eur Fermi, Eur Palasport. Per non parlare della Roma Lido che tocca le fermate di Magliana Tor di Valle e Vitinia, diventati dei facili centri di assembramento ogni qualvolta un treno ritarda. Una realtà drammatica, che si appesantisce anche con i famosi filobus mai attivati sulla via Laurentina. Per intenderci, fatti concreti che smentiscono le parole del nuovo vicesindaco Calabrese: mentre lui parla sui social di nuovi mezzi Atac e potenziamento delle linee romane, la realtà ci mostra invece tratte con autobus e treni fatiscenti, poco puliti e soprattutto puntualmente in ritardo sugli orari delle corse.



Piero Cucunato, Capogruppo della Lega Salvini Premier in IX Municipio.

Com. Stam.