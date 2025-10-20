Mobilità, limitazione temporanea della circolazione veicolare/pedonale per lavori di manutenzione straordinaria nel sottopasso di piazza XIII Vittime in entrambe le carreggiate

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emanato un’ordinanza che dispone la limitazione temporanea della circolazione veicolare/pedonale per lavori di manutenzione straordinaria nel sottopasso di piazza XIII Vittime in entrambe le carreggiate. con inizio previsto per oggi e con una durata complessiva di 6 giorni e comunque sino a cessata esigenza.

Nel dettaglio, viene disposto:

Carreggiata sottopasso lato monte di Via F.sco Crispi

– lavori in diurno, chiusura al transito veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori;

– lavori in serale/notturno, chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata, la circolazione veicolare sarà dirottata sulla corsia laterale della bretella in direzione via Cavour e via Cala, mediante segnaletica stradale di preavviso con l’utilizzo di movieri o con l’ausilio della polizia municipale.

Carreggiata sottopasso lato mare di Via F.sco Crispi

– lavori in diurno, chiusura al transito veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori;

– lavori serali/notturno, chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata, la circolazione veicolare sarà dirottata sulla corsia laterale della bretella in direzione via F.co Crispi e via Cavour, mediante segnaletica stradale di preavviso con l’utilizzo di movieri o con l’ausilio della polizia municipale.

Ordinanza 1513 in allegato.