Caputo (FI): “Il servizio non subirà nessuna sospensione. Evitati disagi alla cittadinanza” Palermo: “Nessun pericolo per il trasporto extraurbano che collega i comuni di Balestrate, Trappeto e Partinico in quanto il servizio verrà assegnato ad altra ditta”.

A renderlo noto è Mario Caputo, deputato di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana e componente della Commissione Attività Produttive, che ha ricevuto rassicurazioni dall’Assessore regionale al ramo, Marco Falcone in merito all’affidamento ad altra ditta del servizio di trasporto extraurbano Balestrate – Trappeto – Partinico. La ditta incaricata infatti ha comunicato formalmente la sospensione definitiva del servizio a partire dal prossimo 31 marzo.

“Ringrazio l’Assessore Falcone per avere assicurato una rapida soluzione – dichiara Caputo – che consentirà il mantenimento di un servizio necessario per la mobilità di numerosi cittadini, che per vari motivi hanno la necessità di spostarsi all’interno del territorio dei Comuni di Trappeto, Balestrate e Partinico. In questo momento l’economia locale è danneggiata fortemente dall’emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio molte attività economiche e commerciali. Crisi che purtroppo mette in pericolo anche importanti servizi necessari, quali i trasporti. La soluzione adottata dal Governo Regionale ha scongiurato la sospensione del servizio ed evitato il pericolo isolamento per i cittadini del territorio interessato “.

Com. Stam.