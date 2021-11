Mobilità sostenibile – firmato protocollo tra federazione e 26 comuni della puglia

Firmato oggi a Mattinata nell’ambito delle iniziative legate alla quinta tappa del Giro d’Italia Ciclocross. Previste azioni comuni per favorire l’utilizzo della bicicletta per mobilità quotidiana e turismo.

MATTINATA (FG) – Firmato oggi a Mattinata, presso il Giardino di Monsignore, nell’ambito degli eventi legati alla quinta tappa del Giro d’Italia Ciclocross, un protocollo d’intesa che legherà per i prossimi anni 26 comuni pugliesi e la Federazione Ciclistica Italiana.

“La regione Puglia – ha detto Tommaso Depalma, sindaco di Giovinazzo, referente presso il Direttivo dell’ANCI Puglia per la Mobilità sostenibile e i corretti stili di vita – da tempo promuove politiche di sviluppo che considerano lo sport non solo uno strumento necessario a migliorare la qualità della vita dei propri cittadini, ma anche un elemento fondamentale per promuovere il territorio e creare occasioni di sviluppo. Tutti i comuni coinvolti credono nella mobilità sostenibile e nel turismo lento, capace di differenziare e destagionalizzare l’offerta e di accelerare i processi di ripartenza post pandemia.

In questa ottica il protocollo, elaborato dal sottoscritto di concerto con la stessa regione e in particolare con il vicepresidente regionale Piemontese, assegna alla Federazione Ciclistica un ruolo primario.”

Il protocollo, denominato “Pedalare per viaggiare ”, parte dall’assunto che la pratica sportiva è elemento fondamentale ed indispensabile nella formazione delle persone e in particolare dei giovani. Tutti i comuni coinvolti credono che l’uso della bicicletta sia un elemento in grado di favorire uno sviluppo economico sostenibile.

Il ruolo della FCI si articolerà in diverse direttrici: sostegno ai comuni per la mappatura degli itinerari ciclabili da tabellare e mettere in rete attraverso le proprie società sportive sul territorio; creazione della figura di guida turistica in bicicletta; favorire l’organizzazione di eventi sportivi in grado di promuovere i comuni coinvolti nel protocollo.

“Stiamo lavorando – continua Depalma – per il riconoscimento regionale della figura di Guida Turistica in bicicletta. Chiederemo alla regione l’istituzione di un albo e che venga stabilito anche il percorso formativo per potervi accedere. In questo modo daremo anche un’opportunità concreta di lavoro a tanti giovani. In tutti questi passaggi il ruolo della Federazione, il suo know how sul territorio e nella formazione, sarà fondamentale.”

L’ingresso della Federazione in un protocollo di così ampio respiro è stato fortemente voluto dal presidente della FCI Cordiano Dagnoni: “La riscoperta della bicicletta come mezzo di trasporto economico, conveniente e ideale per il turismo non può lasciarci indifferenti. La Federazione ha un bagaglio di conoscenze che deve essere messo a disposizione degli enti locali per favorire la trasformazione delle nostre città e del paese. Ringrazio Tommaso per l’impegno che sta mettendo in questi anni nell’organizzare una rete di comuni interessati ad investire nella ciclabilità cittadina, nel turismo lento e negli eventi sportivi, così come rivolgo un sentito ringraziamento alla regione Puglia, al presidente Emliano e al vicepresidente Piemontese.

Questa è la dimostrazione che la nuova governance federale è attenta alle istanze del territorio. Il Consiglio federale che abbiamo realizzato a Gallipoli ci ha permesso di toccare con mano l’entusiasmo che anima questa regione. I vari incontri che ho avuto, anche con i rappresentanti politici, mi hanno convinto che la Puglia ha tutti gli ingredienti per riuscire nei prossimi mesi a disegnare un futuro economico nel quale lo sport e la bicicletta in particolare giocheranno un ruolo primario.

Siamo contenti, infine, che la firma del protocollo avvenga in occasione di una delle manifestazioni più sentite della stagione ciclocrossistica federale. E’ la conferma che la FCI, con la sua attività, può stimolare e promuovere energie positive, in grado di incidere sulla vita quotidiana dei territori coinvolti.”

Alla firma del protocollo presenti i rappresentanti di tutti i 26 comuni, il vicepresidente vicario della FCI Carmine Acquasanta, il Direttore Generale di Asset Puglia Elio Sannicando e, da remoto, il vicepresidente della regione Puglia, Raffaele Piemontese.

Elenco dei Comuni firmatari del protocollo

Mattinata, Vieste, Monte S. Angelo, Andria, Bitonto, Giovinazzo, Bari, Locorotondo, Mola Di Bari, Noci, Monopoli, Castellana Grotte, Alberobello, Putignano, Polignano A Mare, Turi, Rutigliano, Conversano, Fasano, Ceglie Messapica, Ginosa, Laterza, Castellaneta, Lecce, Gallipoli, Monteroni di Lecce.

