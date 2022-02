Mobilità tra piazza Lincoln e viale Sanzio

Tutto o quasi in pochi interventi decisivi per migliorare il flusso veicolare in uno dei principali snodi di “Borgo-Sanzio” e del resto di Catania.

Nel “triangolo” composto da piazza Abramo Lincoln, via Vincenzo Giuffrida e viale Sanzio si valutano tutte le proposte necessarie per garantire una mobilità più sicura e scorrevole soprattutto in vista dell’apertura del cantiere, previsto nei prossimi mesi, in questa zona. “In un territorio centrale come il nostro- afferma il presidente del III municipio Paolo Ferrara- occorrono presidi dei vigili urbani nei punti strategici o negli snodi in cui è previsto un notevole flusso di auto e scooter. Con i lavori sul piazzale Sanzio la mobilità rischia di complicarsi ulteriormente, da qui la necessità di ridurre i disagi al minimo e di valutare tutte le soluzioni equilibrate e congruenti al problema perché, se si procede con interventi tampone o con esperimenti temporanei, potrebbe risultate sempre più complicato trovare la strada giusta per garantire un flusso veicolare scorrevole in questa parte della città. Basta fare un giro in zona nelle ore di punta- continua Ferrara- per trovare gli spunti su cui Palazzo degli Elefanti dovrà cominciare a lavorare, facendo tesoro delle segnalazioni del consiglio del III municipio”. Ci sono proposte che, ovviamente, richiedono una maggiore coscienza civica verso tutti coloro che si mettono alla guida. Residenti, commercianti e pendolari comunque, tra piazza Abramo Lincoln e viale Sanzio, reclamano maggiori servizi e infrastrutture.

Paolo Ferrara, presidente III municipio Catania

