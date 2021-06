Mobilitazione Anci Sicilia Il quadro normativo, allo stato attuale, rende quasi impossibile la redazione dei bilanci.

È incomprensibile come l’Europa aiuti gli Stati, sospendendo le regole del patto di stabilità, mentre lo Stato non aiuta i Comuni lasciando, per esempio, immutate le regole sul fondo crediti dubbia esigibilità o introducendo addirittura altri fondi di accantonamento come quello debiti commerciali. Lo Stato blocca nei bilanci dei Comuni milioni di euro che potrebbero essere usati per dare servizi alle persone.

Per non parlare dei Comuni che hanno aderito nel 2013 al fondo per pagare debiti commerciali e che alla luce di una sentenza incomprensibile della Corte Costituzionale devono restituire al massimo in tre anni piuttosto che in trenta.

Però agli enti locali viene chiesto di erogare servizi delicatissimi come gli asili nido o i servizi ai disabili o alle categorie più fragili.

E gli amministratori locali sono coloro che, dopo il personale sanitario, ha visto più da vicino questa pandemia sbracciandosi per aiutare i propri cittadini.

Allo Stato e alla Regione si chiede pertanto un immediato intervento legislativo in favore dei Comuni”.

Com. Stam.