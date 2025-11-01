MOBILITY EXPO by SM 2025

In esposizione e prova, fra i 20 modelli, anche tre delle sette finaliste del premio Auto dell’Anno: Alfa Romeo Junior, Citroen e-C3 e Kia EV4 Domani mattino la sfilata celebrativa per i 60 anni della Lancia Fulvia

Palermo – Il sole è tornato a splendere a Palermo ed il pubblico delle grandi occasioni, complice la giornata festiva, ha affollato l’area pedonale nella centrale Piazza Castelnuovo – nel cuore della città – trasformato in un “salone dell’auto” a cielo aperto.

Sin dal mattino un flusso ininterrotto di visitatori, spesso interi nuclei familiari, si è soffermato per ammirare le 20 auto in esposizione, ricevere informazioni dal personale delle concessionarie, ed in tanti hanno colto l’occasione di un test drive che oltre a permettere loro di saggiare le qualità delle auto in prova, ha dato opportunità di godere di favorevoli offerte commerciali riservate ai visitatori del Mobility Expo.

L’esposizione, visibile anche nelle ore notturne, proseguirà domani – domenica 2 – e sino al mattino di lunedì 3. Al Mobility Expo partecipano le concessionarie Astercar (Kia), Nuova Sicilauto (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Jeep), R Star (Omoda/Jaecoo), Stellantis & You (Citroen, Leapmotor, Opel e Peugeot). In esposizione:Alfa Romeo Junior; Citroën C3 e C3 Aircross; Fiat 500e, 600, Grande Panda e Pandina; Jaecoo 7 HS; Jeep Avenger 4xe e Nuova Compass; Kia EV3 ed EV4; Lancia Ypsilon HF Line; Leapmotor B-10 e C-10 Rev; Omoda 5 HS; Opel Corsa e Frontera; Peugeot 208 e 3008.

*****

Domani dalle ore 12 sfilata di Lancia Fulvia Coupè, il modello prodotto fra il 1963 ed il 1975 e che nel 1972 vinse anche il Campionato del Mondo Rallies, organizzata dal Circolo Lancia Sicilia per celebrare i 60 anni dell’indimenticabile “Fulvietta”.

*****

Mobility Expo by SM è patrocinato dal Comune di Palermo e dall’ANAV Sicilia ed organizzato con il supporto di Automobile Club Palermo e Sais Autolinee. Media partner sono l’agenzia di stampa Italpress ed il Gruppo Il Giornale di Sicilia.

Com. Stam. + foto