Mobility Expo: un successo confermato dai numeri e non solo dalla folla

Pennica: “Il salone-boutique si è rivelato una formula di successo. Lo renderemo ancora migliore nel 2025. Ringrazio le istituzioni, i concessionari ed i costruttori che hanno voluto partecipare, complimentandomi con la città per l’attenzione all’innovazione”

Palermo – Chiuderà stanotte Mobility Expo by SM, il salone boutique di Palermo che in piazza Verdi, all’ombra del teatro Massimo, ha “messo in scena” alcuni dei più moderni e tecnologicamente avanzati modelli di auto elettriche o elettrificate. La manifestazione, organizzata da Sicilia Motori con il patrocinio del Comune di Palermo e di Assogomma,

costituisce un’ulteriore tappa dell’impegno della rivista per la promozione e la diffusione della cultura della sostenibilità anche nella mobilità. Anche stamane è proseguito il costante e straordinario afflusso di pubblico, in particolare di interi nuclei familiari, ai quali si sono aggiunti i numerosi turisti che anche in queste settimane affollano la città. Confortati da una giornata tipicamente estiva, le migliaia di visitatori di oggi si sono aggiunti a quelli di venerdì e sabato. L’afflusso di pubblico è proseguito anche nelle ore notturne e sino ad oltre le due di stamane vi era folla a fare da cornice alle 14 novità

esposte dalle 11 case automobilistiche partecipanti con i propri dealer.



“Il successo di una manifestazione si misura con la soddisfazione degli espositori – dice il Direttore di Sicilia Motori, Dario Pennica – ed i partner di Mobility Expo si dicono più che soddisfatti per la quantità di contatti ottenuti (in alcuni casi immediatamente trasformatisi in contratti presso le Concessionarie) e altri se ne aggiungeranno nei prossimi giorni con un positivo effetto domino. Preferisco non sparare numeri a casaccio perché essendo



una manifestazione ad ingresso gratuito e all’aperto non ci sono strumenti per potere certificare il reale numero di visitatori. Per altre manifestazioni similari ho letto di oltre 200 mila o addirittura oltre 500 mila persone che hanno visto la rassegna. Giudico questi

numeri assolutamente fantasiosi e quindi non mi cimento in questo esercizio. So che nell’arco delle 24 ore, mi riferiscono gli addetti alla sicurezza, non ci sono stati visitatori solo dopo le 2.30/3.00 del mattino, per poi riprendere senza interruzione dalle 8.00/9.00 in avanti. Persino nelle pause pranzo. So per certo che noi abbiamo dato fondo al nostro magazzino di arretrati e resi distribuendo oltre 2000 copie gratuite, 4000 gadget ci ha inviato Assogomma e al momento ne restano poche centinaia e ovviamente non sono state date alle stesse persone. E ovviamente non tutti coloro i quali sono passati ad ammirare

le automobili hanno ritenuto di accettare la rivista o il gadget, ma soprattutto i Concessionari ci riferiscono di avere acquisito centinaia di lead. Con questi numeri mi permetto di affermare che Mobility Expo ha ottenuto uno straordinario successo. Sprone per fare meglio per il futuro, tanto da avere già immaginato come sarà l’edizione del 2025. Ma intanto ci godiamo il successo di questa”. Anche oggi, attenzioni particolari sono state rivolte alle cinque anteprime (Abarth 600e, Dongfeng Box, Fiat Grande Panda, MG Cyberster e Renault R5) ma non sono risultate meno attrattive anche le altre recenti

novità del mercato (Alfa Romeo Junior, Dacia Spring, Ford Explorer 100% elettrica, Jeep Avenger, KIA EV9, Lancia Ypsilon, Fiat 500e e Topolino, Peugeot 3008), esposte dai Concessionari Astercar (KIA), Gi Bi Auto (Dacia, Dong Feng, Ford, MG, Renault), Nuova Sicilauto (Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia) e Twin System (Peugeot). Mobility Expocontinuerà ad essere visibile fino a domani mattina.

CS + foto