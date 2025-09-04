Moda, Borgonzoni: “Addio a Giorgio Armani. Ci lascia un maestro, ambasciatore dell’Italia nel mondo”
“Con Giorgio Armani scompare non soltanto un genio della moda, ma un simbolo dell’Italia nel mondo. La sua visione ha ridefinito il concetto stesso di eleganza, unendo sobrietà e modernità, tradizione e innovazione, contribuendo a dare al Made in Italy quella forza riconoscibile che è diventata patrimonio universale.
La sua storia è quella di un uomo che, con determinazione e talento, ha saputo trasformare un’idea in un impero culturale ed economico, dimostrando che il vero stile non è solo apparenza, ma un modo di raccontare il nostro Paese, i suoi valori, la sua bellezza.
Oggi l’Italia perde un maestro e un ambasciatore silenzioso ma potentissimo della nostra identità. A lui va la gratitudine di tutti noi, per avere insegnato che l’eleganza è anche un atto di rispetto verso gli altri e verso se stessi”.
Lo dichiara il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.
Com. Stam.