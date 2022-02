Moda: Sottosegretario Borgonzoni, “Competenze ed eccellenze del comparto raccontano la bellezza italiana al mondo”

«La moda è tra le massime espressioni della bellezza tipicamente italiana, perché racconta e rappresenta quell’immenso patrimonio custodito nelle mani di imprese – anche piccole – che con il loro saper fare hanno reso tanto grande il nostro Paese agli occhi del mondo.

Non mi stancherò mai di ripeterlo: la moda è cultura. È per questo che le istituzioni di ogni livello devono al comparto ancora più attenzione e sostegno, affinché il forte potenziale espresso dalle sue eccellenze lungo tutta la filiera venga messo a sistema e il settore possa funzionare da molla per l’economia del Paese. In questi mesi è stata messa in piedi una serie di interventi per cercare di aiutare il settore e ci sono sul tavolo strumenti importanti per proseguire in questa direzione». Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni intervenendo da remoto al talk “Internazionali, sostenibili, attrattivi. La moda, gli eventi e il futuro delle eccellenze italiane” organizzato per l’edizione 2022 di WSM – “White Sustainable Milano” nell’ambito della Milano Fashion Week.

Com. Stam.