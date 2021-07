Dopo la positiva esperienza dello scorso anno ritorna a Modica (RG), presso il magnifico Chiostro Santa Maria del Gesù, la seconda edizione de Il Chiostro dei Piccoli, la Rassegna di Teatro dedicata ai bambini e ai loro familiari organizzata dall’Associazione Culturale LAP, diretta da Francesco Lucifora, con la Direzione Artistica di Fabio Navarra dell’Associazione Culturale “Nave Argo” e il patrocinio della Città di Modica – Assessorato alla Cultura.

La Rassegna, nata lo scorso anno dalla consapevolezza del grande valore partecipativo e socializzante che ha il Teatro, vuole essere occasione per tornare a gioire, in totale sicurezza, del piacere di stare assieme ad emozionarsi con la magia del teatro in un luogo di grande pregio e bellezza come quello del Chiostro e della Chiesa Santa Maria del Gesù che accoglierà nuovamente i bambini e i loro familiari.

Il complesso monumentale di Santa Maria del Gesù, ubicato nella parte alta della città di Modica e sfuggito in parte al catastrofico terremoto del 1693 che rase al suolo il Val di Noto, rimane una delle più alte e preziose testimonianze della civiltà costruttiva e figurativa tardo gotica diffusasi in Sicilia tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo. Dalla sua edificazione fino alla fine del Seicento, il convento fu rilevante sede di studi di filosofia, teologia e scrittura sacra diventando importante luogo culturale della Sicilia sud-orientale. Qui vissero e operarono eminenti rappresentanti della spiritualità francescana e della cultura mediterranea. Adesso è sede di attività culturali e sociali ed è gestito dall’Associazione Culturale LAP di Modica.

La Rassegna è composta da sei spettacoli che verranno proposti con cadenza settimanale nei mesi di Luglio e Agosto.

L’apertura sarà affidata, giovedì 15 Luglio, alla compagnia Nave Argo di Caltagirone che presenterà lo spettacolo “Giufà e i buoni consigli” interpretato da Anita Indigeno e Giuseppe Brancato, con la regia di Iridiana Petrone.Uno spettacolo divertente che propone una rilettura moderna della figura di Giufà.

Venerdì 23 Luglio andrà in scena la compagnia Teatro P di Lamezia Terme con lo spettacolo “C’era una volta il… Kamishibai” con Greta Belometti e la regia Pietro Bonaccurso. Uno spettacolo divertente e coinvolgente che si ispira all’antica tradizione del kamishibai, un antico metodo giapponese di raccontare storie con l’ausilio di pupazzi e immagini.

“Mammadraja” è il titolo dello spettacolo della Compagnia Bottega del Pane Young di Noto che verrà presentato giovedì 29 Luglio: in scena Donatella Liotta, Maria Chiara Pellitteri e Miriam Aurora Scala anche autrice dei testi. Lo spettacolo, connubio tra il teatro di prosa e quello di figura, è ispirato ad una favola della tradizione popolare siciliana.

Sempre alla tradizione dei racconti popolari siciliani raccolti dallo scrittore Giuseppe Pitrè è ispirato “A pinna di Hu”, spettacolo di narrazione in dialetto siciliano diretto e interpretato dal Iridiana Petrone della Compagnia Nave Argo che andrà in scena mercoledì 4 Agosto.

“Cappuccetto Rozzo” è il titolo dello spettacolo di burattini e attori della compagnia La Casa di Creta di Catania che verrà presentato mercoledì 11 Agosto: in scena Steve Cable e Antonella Caldarella, che ha curato il testo e la regia.

La conclusione della Rassegna, mercoledì 18 Agosto, sarà affidata alla Compagnia OTQA / Casa Teatro di Bagheria che presenterà lo spettacolo “Lentamente…la favola della lumaca” con Chiara Scirè, Davide Lo Coco e Enrica Volponi che ha curato anche la regia.

La Rassegna è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo e in collaborazione con Latitudini, la rete siciliana di drammaturgia contemporanea costituita nel 2011 da alcuni tra i più interessanti organismi teatrali attivi in Sicilia.

L’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 18:30.

Il biglietto d’ingresso unico al botteghino sarà di euro 5,00, ingresso gratuito per i bambini under 3 anni.

La Rassegna si svolgerà nel rispetto delle misure previste per il contrasto e il contenimento del Covid-19.

Informazioni e prenotazioni

Nave Argo associazione culturale | tel. 333 3533684 – www.naveargo.org

Nave Argo è una compagnia teatrale con sede a Caltagirone (CT) che opera dal 1992 in Sicilia nel settore della Prosa contemporanea e del Teatro per l’Infanzia occupandosi dell’ideazione e realizzazione di spettacoli, progetti formativi, rassegne e festival. Dal 1994 ha organizzato a Caltagirone il festival di teatro contemporaneo “Teatri in Città” che in questi anni ha ospitato molti tra i gruppi e gli artisti più interessanti della scena italiana ed è stato premiato, nel 2005 e 2007, dalla Presidenza della Repubblica Italiana per il suo valore culturale e sociale. Dal 2000 organizza, sempre a Caltagirone, il festival di teatro per l’infanzia “Teatrinfiniti”. “Famiglie a Teatro” è la rassegna invernale di spettacoli per l’infanzia che Nave Argo organizza dal 2009 a Caltagirone.

Il Laboratorio Autonomo Potenziale è un’associazione no-profit che nasce a Modica (RG) nel 2007 con la finalità di creare un investimento civile sul territorio tramite la produzione culturale, con particolare riferimento alla ricerca e alla sperimentazione artistica. Nel 2011 il LAP fonda il CoCA archivio biblioteca di arti contemporanee un luogo di connessioni operative con la rete europea degli spazi dedicati all’arte contemporanea. Intensa è l’attività che inizia con Pixel microvisioni istantanee, ArtIsTown, Il pensiero degli artisti e nuovi format come Fosca, Something for your mind, Comunale e Demanio. Dal luglio 2016 l’associazione ha iniziato un cospicuo progetto di valorizzazione del Complesso Monumentale di Santa Maria del Gesù, trasformando un bene culturale in polo di fruizione culturale trasversale. Nel 2017 vede la luce il MAS Modica art system, PO Fesr che coniugava arte, teatro, educational e turismo.

PROGRAMMA

VENERDI 15 LUGLIO 2021 ore 18:30

Nave Argo

GIUFA’ E I BUONI CONSIGLI

con Iridiana Petrone e Giuseppe Brancato

testo e regia Iridiana Petrone

VENERDI 23 LUGLIO 2021 ore 18:30

Teatro P

C’ERA UNA VOLTA IL…KAMISHIBAI

con Greta Belometti

testo e regia Pietro Bonaccurso

GIOVEDI 29 LUGLIO 2021 ore 18:30

La Bottega del Pane

MAMMADRAJA

con Donatella Liotta, Maria Chiara Pellitteri e Miriam Aurora Scala

testo e regia Miriam Aurora Scala

MERCOLEDI 4 AGOSTO 2021 ore 18:30

Nave Argo

A PINNA DI HU

di e con Iridiana Petrone

MERCOLEDI 11 AGOSTO 2021 ore 18:30

La Casa di Creta

CAPPUCCETTO ROZZO

con Antonella Caldarella e Steve Cable

testo e regia Antonella Caldarella

MERCOLEDI 18 AGOSTO 2021 ore 18:30

OfficineTeatrali quintArmata

LENTAMENTE…LA FAVOLA DELLA LUMACA

con Chiara Scirè, Enrica Volponi e Davide Lo Coco

regia Enrica Volponi

Com. Stam.