Modifica viabilità in occasione delle iniziative antiracket

Viste le iniziative in programma martedì 30 novembre il sindaco Vincenzo Corbo ha ritenuto necessario emanare una ordinanza, la n. 101/2021, per disciplinare la viabilità nei siti interessati agli eventi.

In particolare dalle 7,30 e fino a cessate necessità è vietata la sosta su ambo i lati nelle vie Cap. Ippolito (tratto compreso tra piazza IV novembre e via Trocadero) e in piazza IV novembre; dalle 10,00 è sospesa la circolazione veicolare in via Cap. Ippolito ad eccezione dei veicoli autorizzati dalle autorità; dalle 8,00 è vietata la sosta con rimozione forzata nel parcheggio antistante l’ingresso del cimitero di via Nazionale ad eccezione dei veicoli autorizzati dalle autorità; dalle 9,30 e fino a cessate necessità è vietata la circolazione in viale Reg. Margherita nel tratto compreso tra via Cattaneo e via Veneto, ed è vietata la sosta con rimozione forzata nel tratto antistante la casa natale del beato Rosario Angelo Livatino, ad eccezione dei mezzi autorizzati al servizio delle autorità; dalle 10,00 e fino al passaggio del corteo è sospesa la circolazione veicolare nei seguenti tratti viari: v.le Reg. Margherita, largo Savoia, corso Umberto I e via Cap. Ippolito ed è sospesa per il tempo necessario al passaggio del corteo, la circolazione veicolare in tutte le strade che si immettono nel percorso sopra citato.

Com. Stam.