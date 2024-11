Modifiche alla viabilità nel centro storico di Favignana: al via l’area pedonale in Piazza Matrice e Piazza Europa e la sosta limitata in alcune vie

Da lunedì 11 novembre entreranno in vigore importanti modifiche alla viabilità nel centro storico di Favignana, con l’istituzione di nuove aree pedonali e l’introduzione di limiti di sosta in alcune vie.

Il provvedimento s’inserisce nel programma dell’Amministrazione comunale volto a migliorare la sicurezza dei cittadini e a promuovere una fruizione più sicura e sostenibile degli spazi centrali. L’ordinanza, a firma del comandante della Polizia Locale Libero Giuseppe Carbone, stabilisce le seguenti modifiche alla viabilità ordinaria:

Divieto di transito e sosta

– Piazza Matrice, dal civico n. 64 all’incrocio con Via Roma/Via Vittorio Emanuele;

– Via Mazzini;

– Piazza Europa (lato sud) fino all’incrocio con Via Vittorio Emanuele.

Senso unico di marcia

– Piazza Largo Marina, con senso di marcia per i veicoli provenienti da Piazza Europa (lato sud) in direzione di Piazzale Barraco.

Doppio senso di circolazione e divieto di sosta

– Piazza Europa (lato nord), all’altezza dei civici 23, 24 e 25 a partire dall’inizio del Piazzale Barraco.

Parcheggi con sosta massima consentita di 60 minuti

– Largo Marina (su entrambi i lati);

– Via Roma, dall’intersezione con via Matteotti fino all’incrocio con Via Nicotera (lato sinistro);

– Via Vittorio Emanuele (lato sinistro), dall’intersezione con Via Nicotera fino all’intersezione con Via Garibaldi.

– Via Vittorio Emanuele (lato sinistro), dall’intersezione con Via Garibaldi fino all’intersezione con Via Pilota di Garibaldi.

Le nuove disposizioni resteranno in vigore fino al 31 marzo 2025.

Francesco Forgione

Sindaco di Favignana – Isole Egadi

CS