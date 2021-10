Per la terza giornata di campionato la Fidelia Torrenova sarà ospite della Pavimaro Molfetta. La squadra di coach Bartocci, reduce della vittoria casalinga contro Reggio Calabria, torna per la seconda volta in Puglia dopo l’esordio a Bisceglie.

PALLA A DUE – Gli arbitri del match saranno Eugenio Roberti di Napoli e Giovanni Morra di San Giorgio a Cremano: palla a due alle ore 18.

PRECEDENTI – Anche quella tra Molfetta e Torrenova sarà la prima sfida assoluta tra le due squadre. Biancorossi e gialloblu, infatti, non si sono mai sfidati in passato, neanche in incontri amichevoli.

EX – Non ci sono ex all’interno dei roster delle due squadre.

DICHIARAZIONI – Queste le parole di coach Bartocci e dell’ala Matteo Zanetti.

Coach Bartocci: «Giocheremo una partita difficile, contro una squadra che è ancora imbattuta dopo aver giocatori due ottime gare e di grande qualità. Continuiamo ad avere problemi fisici in settimana, quindi abbiamo problemi a mettere la giusta intensità durante gli allenamenti di preparazione alla gara. Dovremo mettere grande attenzione e concentrazione sul parquet, provando a disputare la migliore partita possibile. Giocare al PalaPoli non è semplice, come dimostra la sconfitta di Agrigento all’esordio, Molfetta ha tanti giocatori giovani e di qualità. Faremo del nostro meglio per giocarcela contro un roster di assoluto livello».

Zanetti: «Siamo carichi dopo la vittoria contro la Viola ed una settimana di lavoro intenso. Molfetta è una squadra tosta, hanno fatto solo vinto in questo inizio di campionato, ma noi abbiamo preparato bene la partita e proveremo a metterli in difficoltà. Mi aspetto una gara di grande intensità, loro vorranno proseguire la striscia vincente davanti al loro pubblico. Personalmente mi sento bene, la prima partita in Puglia non è stata il massimo ma voglio ripartire dalla mia prestazione con Reggio Calabria ed aiutare la squadra a fare bene in questo campionato».

DIRETTA – Sarà possibile seguire il match su LNP PASS, il canale streaming a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro, al link www.lnppass.legapallacanestro.com. È possibile scaricare l’applicazione LNP PASS su App Store di iTunes per la App su SMARTPHONE e TABLET, così come su Google Play per chi avesse un dispositivo smartphone (e/o tablet) Android.

LIVE – Rimani sempre aggiornato seguendoci sui nostri social ufficiali. Pre-gara, live, post-gara, interviste ed aggiornamenti: tutto su Facebook, Instagram e Twitter!

Com. Stam.