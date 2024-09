Mondadori Store apre una libreria nel centro storico di Termini Imerese

Segrate, 17 settembre – Domani, 18 settembre alle ore 18.00, Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, aprirà un bookstore a Termini Imerese, uno tra i più importanti comuni della città metropolitana di Palermo, mettendo così a disposizione del pubblico un nuovo punto di riferimento dedicato al mondo della cultura e dell’intrattenimento.

Grazie alla passione per la lettura che unisce da sempre tutta la mia famiglia, mi sono reso conto di quanto fosse importante aprire una nuova libreria nella mia città, già culturalmente viva e interessante per via delle vicine rovine storiche greche e romane», dichiara Salvatore Parrinello, affiliato Mondadori Store. «Ho trovato un partner fondamentale e strategico nel network Mondadori Store per incentivare e promuovere pratiche ed esperienze culturali rivolte a tutti gli abitanti della zona, ma soprattutto ai più giovani», conclude Parrinello.

La nuova libreria, situata nel corso principale del centro storico di Termini Imerese, si estende su 80 metri quadrati e offre una selezione di 8.000 titoli, dai grandi classici ai best sellers, tra narrativa, saggistica e varia. Una particolare attenzione è rivolta ai lettori più giovani con il format We are Junior, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia e, infine, il reparto Just Comic, dedicato agli appassionati di manga e fumetti. Ad ampliare l’offerta dello store sono presenti anche aree dedicate ai #BookTok per le nuove generazioni di lettori, all’editoria locale, oltre a quelle riservate a cartoleria, giocattoli, gift box e gift card.

Il Mondadori Bookstore di Termini Imerese è a servizio dei lettori anche online: i clienti potranno essere aggiornati attraverso la pagina Facebook ed entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo e ritirarlo in negozio, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli.

Il nuovo Mondadori Bookstore si inserisce nel piano di rinnovamento e sviluppo continuo di Mondadori Store, la più estesa rete di librerie in Italia, con oltre 500 punti vendita diffusi dalle grandi città ai centri più piccoli. Un presidio culturale attivo su tutto il territorio nazionale, online con il sito di e-commerce Mondadoristore.it e la formula bookclub, attraverso una proposta che affianca al libro – sempre al centro dell’offerta – esperienze di intrattenimento, eventi e servizi multicanale, raggiungendo ogni anno oltre 20 milioni di clienti.