Mondadori Store apre una nuova libreria a Cefalù

Segrate – Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, apre un Bookstore a Cefalù (PA), mettendo a disposizione di tutta la comunità un luogo dedicato al mondo dei libri e all’intrattenimento. La nuova libreria che verrà inaugurata il 5 dicembre alle 17 ha l’obiettivo di promuovere la lettura, creando nuovi spazi di incontro.

“Abbiamo scelto di collaborare con un marchio importante come Mondadori Store per dare a Cefalù, uno dei borghi più belli d’Italia, noto per la Cattedrale normanna patrimonio dell’umanità Unesco e il suo mare frequentato ogni anno da centinaia di migliaia di turisti, una libreria che faccia da punto di riferimento culturale per tutti gli amanti dei libri”, afferma Ivana Pantano, affiliata Mondadori Store.

Il nuovo Mondadori Bookstore si estende su una superficie di 75 metri quadrati con un catalogo di oltre 10.000 titoli, dai grandi classici ai best seller, tra narrativa, saggistica, editoria locale e varia. Una particolare attenzione è rivolta ai lettori più giovani con il format We are Junior, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose e il reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti Just Comics. Ad ampliare l’offerta della libreria sono presenti anche aree dedicate ai #BookTok per le nuove generazioni di lettori, oltre a quelle riservate a cartoleria, giocattoli e gift card.

Il Mondadori Bookstore di Cefalù è al servizio dei lettori anche online: i clienti potranno essere aggiornati attraverso le pagine Instagram e Facebook. Inoltre, potranno entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.itper verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo, ritirarlo in negozio o farselo spedire a casa, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli. La libreria mette a disposizione di tutti i clienti anche servizi di ordine via telefono.

Il nuovo Mondadori Bookstore si inserisce nel piano di rinnovamento e sviluppo continuo di Mondadori Store, la più estesa rete di librerie in Italia, con oltre 500 punti vendita diffusi dalle grandi città ai centri più piccoli. Un presidio culturale attivo su tutto il territorio nazionale, online con il sito di e-commerce Mondadoristore.it e la formula bookclub, attraverso una proposta che affianca al libro – sempre al centro dell’offerta – esperienze di intrattenimento,eventi e servizi multicanale, raggiungendo ogni anno oltre 20 milioni di clienti.

