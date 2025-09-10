Mondello e Sferracavallo: controllo straordinario del territorio, 5 denunce ,4 segnalazioni per stupefacenti, e sanzione amministrativa per un esercizio commerciale

I Carabinieri della Compagnia di San Lorenzo, avvalendosi del Nucleo Operativo e delle Stazioni dipendenti, unitamente a personale del Nucleo Radiomobile e con il contributo dei militari del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazione e Sanità),

hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa, nelle frazioni marine di Mondello e Sferracavallo, denunciando in stato di libertà 5 persone, di età compresa tra il 23 e i 62 anni, per guida in stato di ebrezza, esercizio della professione abusiva di parcheggiatore di veicoli, ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e falsa attestazione a pubblico ufficiale.

Ambito medesimo servizio, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità specializzati nella tutela della salute pubblica e sul rispetto della normativa inerente la produzione, somministrazione e commercio di alimenti, farmaci e sostanze destinate al consumo umano ha effettuato un controllo ad una pescheria, ed è stata elevata una sanzione amministrativa di 5.000 euro per mancata autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Inoltre i militari hanno segnalato alla Prefettura 4 persone quali assuntori di sostanze di stupefacenti, sequestrando modiche quantità di cocaina, marijuana e hashish.

Nel corso dell’attività, sono stati controllati 91 mezzi, identificate 186 persone, effettuate varie perquisizioni veicolari, elevate 35 violazioni del Codice della strada per un importo di 29.151 euro decurtando 70 punti dalle patenti di guida.

La droga sequestrata è stato inviata al Laboratorio di Analisi di Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo per le analisi qualitative e quantitative.

Le attività di controllo nella zona continueranno anche nei prossimi giorni e nelle settimane a venire, con l’obiettivo precipuo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e il conseguente degrado urbano, che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.