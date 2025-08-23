Mondello, Figuccia: “Sì alle spiagge libere ma garantire anche chi preferisce i lidi privati”

“Capisco tutti quei cittadini stanchi di dover pagare per andare a mare, ma comprendo anche le preoccupazioni di chi, invece, preferisce i lidi privati attrezzati per potere usufruire di tutti quei servizi che permettono a Mondello di godersi le vacanze. Cosi Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, intervenendo sulla vicenda dei tornelli e delle staccionate

“Penso che la verità stia nel mezzo – continua – Da un lato, é arrivato il momento di attrezzare le spiagge libere di servizi igienici e docce. Dall’altro, bisognerà sensibilizzare e magari sanzionare chi sporca e non rispetta le zone comuni, quando si trova in spiaggia, così da non creare problemi a chi continuerà ad optare per i lidi privati”.

Com. Stam.