Mondiale ILCA 7 Vallarta: poco vento nella prima giornata di Gold Fleet

In Messico soffia un vento leggero sulle due prime prove di Gold Fleet e la giornata per gli atleti italiani risulta particolarmente complicata anche a causa delle due bandiere nere rimediate nella prima prova da Chiavarini e Peroni.



Classifica:

1° Bernaz (FRA)

2° Vadnai (HUN)

3° Saunders (NZL)



Gold Fleet

22° Chiavarini (ITA)

25° Spadoni (ITA)

37° Coccoluto Giorgetti (ITA)

42° Peroni (ITA)



Silver Fleet

70° Planchestainer (ITA)

84° Paulon (ITA)

99° Barabino (ITA)



Le dichiarazioni dei protagonisti:



Giovanni Coccoluto Giorgetti: “Prima giornata di finali più difficile del previsto. Nella prima prova sono riuscito ad avere un discreto risultato considerato il fatto di essere in Gold Fleet, mentre nella seconda ho provato ad attaccare un po’ di più prendendo la scelta di andare sulla destra del campo, tattica che non ha pagato e mi ha fatto scivolare in classifica. Adesso bisogna trovare nuova concentrazione e portare a casa due belle giornate pensando una prova alla volta.”



Il tecnico FIV Giorgio Poggi: “Giornata con vento più leggero sugli 8/10 nodi la prima prova e 12 la seconda. Non sono state regate facili per la corrente che è abbastanza forte: con poco vento si sente maggiormente. Peccato per le due bandiere nere prese da Chiavarini e Peroni che hanno compromesso la loro prima prova. Da sottolineare comunque il valore di questo Flotta Gold davvero di alto livello che non permette errori. Domani sarà una giornata importante per riuscire a fare bene le due prove e capire cosa si potrà fare fino all’ultimo giorno. Bisogna rimanere concentrati fino alla fine e poi tireremo le somme.”





I convocati FIV:

Cesare Barabino – YC Coasta Smeralda

Lorenzo Brando Chiavarini – Fraglia Vela Riva

Giovanni Coccoluto Giorgetti – Fiamme Gialle

Matteo Paulon – CV Torbole

Alessio Spadoni – S. Triestina Vela



Altri italiani:

Dimitri Peroni – Fraglia Vela Malcesine

Gianmarco Planchestainer – Fiamme Gialle



È presente il tecnico Federale Giorgio Poggi

