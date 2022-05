Mondiale ILCA 7 Vallarta: qualifiche per la Gold Fleet possibili per tanti italiani

Nel secondo giorno di qualifiche la classifica nella sua parte centrale si accorcia consentendo adi migliorare la classifica a buona parte degli atleti italiani impegnati in gara. Spadoni e Chiavarini perdono invece qualche posizione rispetto a ieri ma si attestano ampiamente tra i primi trenta del Campionato Mondiale. La giornata è caratterizzata da un vento più leggero nella prima prova perché la termina entra sul campo di regata con un poì di ritardo rispetto al primo giorno, ma nella seconda prova è piena e ben distesa.



Classifica:

1° Bernaz (FRA)

2° Whiteley (GBR)

3° Hanson (GBR)



18° Spadoni (ITA)

26° Chiavarini (ITA)

44° Peroni (ITA)

53° Coccoluto Giorgetti (ITA)

65° Planchestainer (ITA)

81° Barabino (ITA)

86° Paulon (ITA)



Le dichiarazioni dei protagonisti:



Giovanni Coccoluto Giorgetti: “Oggi abbiamo avuto il secondo giorno di regate, Devo ammettere che questo Campionato Mondiale non è partito benissimo per me anche se nella prima prova odierna sono riuscito a conquistare il mio miglior piazzamento (10° ndr): ho navigato abbastanza pulito al centro del campo di regata. Da domani bisogna rimboccarsi le maniche e iniziare a lavorare in maniera decisa, non sbagliare ed essere più precisi: da domani c’è da combattere e tirare fuori la grinta.”



Il tecnico FIV Giorgio Poggi: “Oggi le condizioni meteo sono leggermente cambiate rispetto a ieri: la termica è entrata leggermente più in ritardo. Questo ha fatto sì che la prima prova avesse un vento più leggero che poi è cresciuto ed è risultato ben disteso sui 17 nodi. Domani ci attende l’ultimo giorno di regate di qualificazione e poi le flotte verranno divise in Gold e Silver. A quel punto iniziaerà il vero Campionato del Mondo: le posizioni conteranno in maniera determinante.”





I convocati FIV:

Cesare Barabino – YC Coasta Smeralda

Lorenzo Brando Chiavarini – Fraglia Vela Riva

Giovanni Coccoluto Giorgetti – Fiamme Gialle

Matteo Paulon – CV Torbole

Alessio Spadoni – S. Triestina Vela



Altri italiani:

Dimitri Peroni – Fraglia Vela Malcesine

Gianmarco Planchestainer – Fiamme Gialle



È presente il tecnico Federale Giorgio Poggi

