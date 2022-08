Mondiale Motocross Junior in Finlandia. L’Italia, detentrice del titolo, al via con otto piloti

Domenica 28 agosto i migliori giovani del Motocross internazionale si sfideranno a Vantaa, in Finlandia, dove andrà in scena il Mondiale MX Junior. Riflettori puntati sulla squadra italiana, capace di vincere il titolo iridato per ben due volte consecutive: nel 2019 a Pietramurata e nel 2021 a Megalopolis, in Grecia.



Questo appuntamento rappresenta un’ottima occasione di crescita per i nostri ragazzi, che vestiranno la Maglia Azzurra con orgoglio e dedizione. Il Commissario Tecnico FMI, Thomas Traversini, ha convocato:

125 cc

Simone Mancini. Nato a San Severino Marche (MC) il 9 agosto 2007. Moto: Ktm. Moto Club: A. Fagioli



Matteo Luigi Russi. Nato a Seriate (BG) il 6 gennaio 2005. Moto: Ktm. Moto Club: Lago d’Iseo

Ferruccio Zanchi. Nato a Firenze il 6 settembre 2006. Moto: Yamaha. Moto Club: Bonanni

85 cc

Niccolò Mannini. Nato a Siena il 7 luglio 2008. Moto: Ktm. Moto Club: Megan Racing

Filippo Mantovani. Nato a La Spezia il 5 marzo 2008. Moto: GasGas. Moto Club: Pellicorse

Gennaro Utech. Nato a Palermo il 26 marzo 2009. Moto: GasGas. Moto Club: Sicilia Racing



65 cc

Francesco Assini. Nato a Brescia l’11 agosto 2011. Moto: GasGas. Moto Club: Berbenno

Andrea Uccellini (Husqvarna). Nato a Bibbiena (AR) l’11 maggio 2010. Moto: Husqvarna. Moto Club: A.U. 353 Motorsport

I piloti azzurri saranno seguiti in pista dal C.T. Thomas Traversini e dai Tecnici FMI Stefano Barbieri, Massimo Beltrami, Christian Beggi e Cristiano Doimi.

Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI: “Siamo campioni in carica del Mondiale Motocross Junior e anche quest’anno vogliamo essere tra i protagonisti. Non sarà facile perché in questa competizione ci sono sempre grandi sorprese, ma i nostri giovani daranno il massimo per ben figurare sia a livello collettivo che individuale. Andiamo in Finlandia con l’obiettivo primario di offrire un’esperienza formativa agli azzurri, non solo da un punto di vista sportivo ma anche umano e professionale”.

Com. Stam./foto FMI