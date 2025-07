Mondiale Motocross Junior. L’Italia è Vice Campione del Mondo!

Ottima prestazione di squadra per la Maglia Azzurra in Francia. Argento per Filippo Mantovani nella 125cc.

Una competizione equilibrata, resa particolarmente tecnica da una pista diventata molto impegnativa dopo le piogge cadute sia tra sabato e domenica sia nella giornata di oggi e che ha visto l’Italia tra le squadre protagoniste. Il Mondiale Motocross Junior, disputatosi a Romagné (Francia) si è rivelato ancora una volta un banco di prova importante per i piloti Under 17 provenienti da 34 Paesi.

Nella 125 cc Filippo Mantovani ha messo in mostra le sue abilità ottenendo il titolo di Vice Campione del Mondo. Nei primi giri di gara 1 è rimasto nella top 10 per poi agguantare il quarto posto dopo metà gara. Al 10° dei 12 giri ha raggiunto il terzo posto mantenuto fino al traguardo. Niccolò Mannini, sempre nella top 5, si è piazzato 4°. 6° Niccolò Alvisi dopo alcune difficoltà nelle prime fasi di gara. In gara 2 Mantovani si è migliorato ottenendo il secondo posto alle spalle del lettone Jekabs Kubulins e davanti al francese Mano Faure, vincitore di Gara 1. Mantovani ha condotto una manche regolare mantenendosi sempre nelle posizioni di vertice. 7° Alvisi, 8° Mannini. Il titolo è andato a Mano Faure con 45 punti davanti ai 42 di Mantovani e ai 34 di Kubulins. Rispettivamente 4° e 7° di giornata Mannini e Alvisi.

Nella 85 cc Francesco Assini è stato il migliore degli azzurri con il 7° posto di giornata. 12° nella heat iniziale a causa di alcuni errori, si è riscattato nella seconda chiusa al 3° posto. Sfortunato Tommaso D’Amico, costretto al ritiro in gara 1 e caduto in gara 2 mentre era in buona posizione. Riganti, in difficoltà nella prima manche, ha dovuto abbandonare la seconda frazione per un problema tecnico. Il francese Rafael Mennillo si è aggiudicato il titolo.

La classe 65 cc ha disputato una sola manche a causa dei rovesci che hanno reso la pista impraticabile per la seconda. Ottima esperienza internazionale per Daniel Corda, 6°. Più attardato Riccardo Galia, 23° mentre Brando Danesi si è ritirato per un problema tecnico. Lo statunitense Kannon Zabojnik si è laureato campione

Grazie ai risultati dei suoi piloti l’Italia si è classificata seconda nella classifica a squadre divenendo quindi Vice Campione del Mondo Motocross Junior. Per questa graduatoria sono stati tenuti in considerazione i piazzamenti dei migliori piloti (uno per categoria) di ogni squadra. La Francia ha vinto il titolo con 4 punti davanti agli azzurri (15) e all’Inghilterra (22). Stati Uniti e Lettonia hanno completato la top 5.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Esprimo il mio orgoglio e la mia soddisfazione per il risultato ottenuto dalla squadra. I nostri piloti sono stati davvero bravi, così come lo staff tecnico, le famiglie, i meccanici e tutti coloro che si sono impegnati per questa trasferta. Abbiamo ottenuto riscontri molto positivi che ribadiscono la qualità del nostro movimento e che non solo illustrano un florido presente, ma danno grandi speranze per il futuro. Questi risultati sono frutto di investimenti e programmazione. Un lavoro di gruppo fondamentale per poter guardare avanti con quella voglia di fare bene che ci contraddistingue da sempre”

Alessandro Lupino, Commissario Tecnico: “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti e, soprattutto, dell’ottimo spirito di squadra emerso durante questa trasferta. Staff, team e piloti hanno collaborato ottimamente riuscendo a raggiungere un traguardo importante, tutt’altro che facile da ottenere visto il livello della competizione. Ringrazio davvero tutti coloro che hanno partecipato a questo appuntamento e che hanno dato il meglio. I piloti hanno potuto vivere una grande esperienza internazionale, che porteranno nel loro bagaglio umano e professionale indipendentemente dal risultato finale. Il secondo posto di squadra ci rende orgogliosi; complimenti a Filippo Mantovani per il titolo di Vice Campione del Mondo e a tutti i ragazzi, che in questo weekend hanno espresso il massimo impegno”.

Clicca qui per tutti i risultati

Com. Stam. + foto FMI