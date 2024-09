Mondiali Ciclismo – Farroni (Paraciclismo) argento. Il ciclismo piange Muriel Furrer

E’ deceduta oggi la 18enne caduta ieri durante la gara juniores.

Tra gli U23 vince il tedesco Behrens. Pellizzari, primo degli azzurri, è 11°

ZURIGO – Alle 14.50 di venerdì 27 settembre l’UCI ha comunicato la scomparsa della 18enne svizzera Muriel Furrer, caduta ieri mattina durante la gara e le cui condizioni erano apparse fin da subito critiche. L’UCI ha modificato il protocollo e previsto le cerimonie di premiazioni senza musiche e con bandiere a mezz’asta. Il presidente della FCI Cordiano Dagnoni, a nome di tutto il movimento ciclistico italiano, esprime i sensi del più profondo cordoglio ai familiari della giovane e alla Federazione elvetica.

Il calendario di oggi prevedeva la mattina le prove di paraciclismo e nel pomeriggio la gara U23.

PROVA IN LINEA T1 – Sale a quota 12 il conto delle medaglie conquistate dagli azzurri ai Mondiali di Zurigo 2024. L’ultimo a salire sul podio è stato Giorgio Farroni, che ha bissato il risultato della crono e si è preso la medaglia d’argento anche nella prova in linea (categoria MT1). Un’ottima prova per l’azzurro, che però sbaglia la volata finale e si deve accontentare del secondo gradino del podio alle spalle del canadese. “Un argento mondiale non può mai deludere, però rimane il rammarico di aver sbagliato nel rettilineo finale e di aver perso il titolo iridato dopo una gara in cui ho fatto tutto quello che dovevo fare”. Domani l’ultima gara per gli azzurri di Pierpaolo Addesi: la prova MH3 con al via il campione del mondo in carica Mirko Testa, Federico Mestroni, Davide Cortini e Martino Pini.

PROVA IN LINEA U23 – Il nuovo campione del mondo è il tedesco Behrens, che supera in volata lo slovacco Svrcek. Staccato, terzo, il belga Segaert. Giulio Pellizzari, primo degli italiani, taglia il traguardo 11° dopo aver provato, ad una quarantina di chilometri dalla fine, l’azione che avrebbe potuto cambiare le sorti del mondiale. In quel momento era in fuga lo svizzero Christen. L’azzurro è evaso dal gruppo e provato a recuperare sul battistrada. Entrambi, in tempi diversi, hanno pagato lo sforzo. Il tentativo di Pellizzari è durato lo spazio di una decina di chilometri, mentre lo svizzero ha ceduto ai -10. Pellizzari: “Non sono riuscito a raggiungere lo svizzero e su questo percorso duro ho pagato lo sforzo. Credo che domenica ne vedremo delle belle.”

Francesco Busatto è giunto 21° a 5’05: “Gara dura, per il freddo e le salite. Negli ultimi giri ho sofferto proprio per il freddo e non sono riuscito a fare il mio contributo.”

