Mondiali Ciclismo Zurigo 2024 – gli azzurri convocati

Dal 21 al 29 settembre in Svizzera si svolgeranno i Campionati del Mondo di Ciclismo e Paraciclismo strada. Si parte il 21 con il Team Relay paralimpico

ROMA – Scelti gli azzurri che prenderanno parte ai Campionati del Mondo di Ciclismo e Paraciclismo su strada a Zurigo, dal 21 al 29 settembre. La grande novità di questo evento, sulla scia dell’esperienza dei Mondiali dello scorso anno a Glasgow, è quella della contemporaneità delle prove di ciclismo e paraciclismo, in un programma che sia annuncia intenso.

La prima gara in programma è il Team Relay paralimpico, il 21 settembre, prova come sempre spettacolare e nella quale l’Italia vanta una tradizione positiva. Ricordiamo che alle recenti paralimpiadi Mestroni, Mazzone e Testa hanno colto l’argento alle spalle della Francia. Il giorno successivo, il 22 settembre, di scena le cronometro elite, uomini e donne. L’Italia potrà contare sul ritorno di Filippo Ganna e sul neo campione europeo Edoardo Affini, per le donne in gara Vittoria Guazzini e Gaia Masetti.

Per quanto riguarda la prova in linea Donne Elite, in programma nella giornata di sabato 28 settembre, torna in maglia azzurra, a distanza di un mese dalle Olimpiadi, Elisa Longo Borghini su un percorso impegnativo: 154,1 km per 2384 metri di dislivello complessivo.

Come è tradizione l’ultimo giorno dei mondiali sarà dedicato alla prova uomini elite. Il CT Daniele Bennati punta su una formazione ricca di giovani e con ben 6 atleti alla prima esperienza ad un mondiale in linea elite.

Lo scorso anno a Glasgow l’Italia vinse un oro, con Lorenzo Milesi, un argento, con Filippo Ganna, e un bronzo, con Federica Venturelli, nelle crono. Cospicuo il bottino di medaglie per quanto riguarda la Nazionale di Paraciclismo. A Glasgow gli azzurri conquistarono 5 ori, 2 argenti e 8 bronzi. Spiccarono la medaglia d’oro H3 con Mirko Testa e la medaglia di bronzo di Andrea Tarlao tra i C5, in due categorie particolarmente impegnative e con un alto numero di pretendenti al podio.

AZZURRI CONVOCATI MONDIALI ZURIGO 2024

CRONOMETRO

JUNIORES

Andrea Donati

Lorenzo Mark Finn

DONNE JUNIORES

Elena De Laurentiis

Misia Belotti

UNDER 23

Bryan Olivo

Andrea Noviero Raccagni

ELITE DONNE

Vittoria Guazzini

Gaia Masetti

ELITE UOMINI

Edoardo Affini

Filippo Ganna

TEAM MIXED RELAY

Edoardo Affini

Mattia Cattaneo

Filippo Ganna

Elisa Longo Borghini

Gaia Realini

Soraya Paladin

PROVE IN LINEA

DONNE JUNIORES

Eleonora La Bella

Silvia Milesi

Chantal Pegolo

Giada Silo



JUNIORES

Andrea Bessega

Leonardo Consolidani

Lorenzo Mark Finn

Cristian Remelli

Enea Sambinello

Riserve:

Mattia Proietti Gagliardoni

Giacomo Rosato



UNDER23

Davide De Pretto

Francesco Busatto

Pietro Mattio

Giulio Pellizzari

Florian Samuel Kajamini

Riserve:

Simone Gualdi

Federico Savino

Ludovico Crescioli



UOMINI ELITE

Andrea Bagioli

Mattia Cattaneo

Giulio Ciccone

Marco Frigo

Lorenzo Rota

Antonio Tiberi

Diego Ulissi

Edoardo Zambanini

Filippo Zana

DONNE ELITE

Alice Arzuffi

Elisa Balsamo

Elisa Longo Borghini

Barbara Malcotti

Erica Magnaldi

Soraya Paladin

Gaia Realini

PARACICLISMO

Marianna Agostini

Roberta Amadeo

Federico Andreoli

Lorenzo Bernard

Manuele Caddeo

Fabrizio Cornegliani

Davide Cortini

Giorgio Farroni

Alice Gasparini

Luca Mazzone

Federico Mestroni

Luisa Pasini

Martino Pini

Giulia Ruffato

Andrea Tarlao

Mirko Testa

Paolo Totò

Ana Maria Vitelaru

PROGRAMMA

Sabato 21 Settembre

Paraciclismo: Team Relay: 17:00-17:45

Domenica 22 Settembre

Paraciclismo: Cronometro Individuale Donne B e C4-5: 10:00 – 11:30

Cronometro Individuale Donne Élite (U23 comprese): 12:00 – 14:15

Cronometro Individuale Uomini Élite: 14:45 – 17:30

Lunedì 23 Settembre

Cronometro Individuale Uomini Juniors: 9:15 – 11:30

Paraciclismo: Cronometro Individuale Uomini B: 12:15 – 14:15

Paraciclismo: Cronometro Individuale Uomini C4-5: 14:45 – 17:30

Cronometro Individuale Uomini U23: 14:45 – 17:30

Martedì 24 Settembre

Cronometro Individuale Donne Juniors: 8:30 – 10:30

Paraciclismo: Cronometro Individuale Uomini H1-5: 9:00 – 10:15

Paraciclismo: Cronometro Individuale Donne C1-3 e H3-5, e Uomini C1-3 e H1-5: 11:00 – 15:30

Paraciclismo: Cronometro Individuale Donne H1-2 e T1-2, e Uomini T1-2: 16:00 – 17:30

Mercoledì 25 Settembre

Paraciclismo: Prova in Linea Uomini B e Donne B: 10:45 – 13:15

Mixed Team Relay: 14:00 – 17:30

Giovedì 26 Settembre

Paraciclismo: Prova in Linea Uomini H1-2 e Donne H1-5: 9:00 – 10:15

Prova in Linea Donne Juniors: 10:00 – 12:00

Paraciclismo: Prova in Linea Uomini C4-5 e C3: 12:15 – 14:45

Prova in Linea Uomini Juniors: 14:15 – 17:15

Venerdì 27 Settembre

Paraciclismo: Prova in Linea Uomini C1 e C2: 8:30 – 10:15

Paraciclismo: Prova in Linea Uomini T1-2 e Donne T1-2: 11:00 – 12:00

Prova in Linea Uomini U23: 12:45 – 16:45

Sabato 28 Settembre

Paraciclismo: Prova in Linea Uomini H3: 8:15 – 10:00

Paraciclismo: Prova in Linea Donne C1-3 e C4-5: 10:45 – 12:45

Prova in Linea Donne Élite (U23 comprese): 12:45 – 16:45

Domenica 29 Settembre

Paraciclismo: Prova in Linea Uomini H4 e H5: 9:45 – 11:30

Prova in Linea Uomini Élite: 10:30 – 17:00