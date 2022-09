Mondiali Crono Juniores Wollongong 2022 britannici ‘piglia tutto’ – Milesi (13°) e Toniolli (15^) migliori azzurri

Vincono Backstedt e Tarling. Nicolas Milesi è 13°, Alice Toniolli 15^, Renato Favero 25°. Federica Venturelli nonostante la caduta si presenta al via ed è 24^

Wollongong, 20 settembre 2022 – Anche una giornata poco fortunata per le crono-girls azzurre può portare note positive. La prima è legata ad Alice Toniolli, 17 anni di Trento, che ha chiuso la sua prova al 15° posto, prima delle italiane. Alice viene dal pattinaggio su ghiaccio e corre in bicicletta solo dallo scorso anno. Inevitabile che in una cronometro paghi ancora l’inesperienza, soprattutto dal punto di vista tecnico. Nelle venti curve del percorso, l’azzurra ha lasciato troppi secondi per pensare di salire sul podio, però la forza e potenza messe in mostra dalla ragazza trentina lasciano intravedere un futuro. ‘Non mi sarei mai immaginata di essere convocata in Nazionale e vestire la Maglia azzurra ad un anno soltanto di distanza dai miei primi colpi di pedali. E’ una gioia enorme, ma sono anche consapevole che ho ancora tanto da lavorare per riuscire ad essere competitiva.’

L’altra nota lieta, nella sfortuna di una caduta che gli ha rovinato il mondiale, è la determinazione e caparbietà con la quale Federica Venturelli è scesa sul percorso per realizzare la sua prestazione: ‘Sono tutta un dolore, soprattutto il gomito (ieri notte sono stata fatte le lastre per verificare eventuali fratture, che sono state escluse, ndr) ma non potevo non correre questo mondiale. Non avrebbe avuto senso tutta la fatica fatta per arrivare qui e poi la Maglia azzurra va sempre onorata.” La campionessa cremonese ha fatto quello che ha potuto, chiudendo al 24° posto, ben lontano da quelle posizioni che erano tranquillamente alla sua portata. La cosa importante, però, è che alla fine stia bene e che sia subito tornata in sella: “E’ stata una fatalità. In discesa, subito dopo una curva, c’erano delle buche non segnalate. Mi è sfuggita la mano dal manubrio e sono caduta.”

Successo per la pronostica Zoe Backstedt (Ger), che chiude i 14 chilometri in 18’26″78, al secondo posto la connazionale Justyna Czapla, a +1’35″58, terza la belga Febe Jooris, a 1’48″98.

UOMINI JUNIORES – La cronometro juniores del pomeriggio registra ancora un successo britannico. Sale sul gradino più alto del podio Joshua Tarling che partito per ultimo, scalza dalla hot seat il campione locale, Hamish McKenzie, partito tra i primi. Il distacco tra i due è di 19″19. Terzo il tedesco Emil Herzog, a 33″45. Primo degli azzurri Nicolas Milesi 13°. Ha chiuso i 28,8 chilometri del percorso in 36’56″86, a 1’57″60 dal primo.

Nicolas Milesi, terzo pochi giorni fa al Buffoni e sesto nella crono degli Europei, sperava sinceramente in qualcosa di più: “Il mio obiettivo era entrare nei 10, ma sono partito con troppa foga e ho avuto difficoltà a trovare il ritmo. Meglio nella seconda parte, ma è una piccola consolazione.”

Renato Favero, già campione europeo e mondiale nell’inseguimento a squadre juniores, è giunto 25° (37’53″03 a 2’53″77) non è contento della prova. Al momento di tagliare il traguardo è terzo e questo gli permette anche di fermarsi per qualche minuto sul podio, sulla hot seat destinata ai vincitori di medaglia. Un passaggio che è durato lo spazio di dieci minuti, poi è scivolato lentamente indietro. “Non sono contento soprattutto della mia prima parte di gara. Nel secondo giro le cose sono andate meglio, ma ormai la frittata era fatta.”

OGGI I PRO SUL CIRCUITO DI DOMENICA – Uscita programmata anche oggi per i professionisti. Sfruttando la giornata di sole, anche se caratterizzata da vento insistente, il gruppo di Daniele Bennati ha pedalato lungo i tornanti della salita del Mount Pleasant, a cui è affidato il compito di selezionare i migliori.

La chiusura al traffico della parte finale del percorso, inoltre, ha permesso di testare anche i chilometri conclusivi. Ecco le impressioni di Alberto Bettiol e Andrea Bagioli.

Alberto Bettiol: “Percorso molto veloce, a parte la salita che è dura. Il rettilineo d’arrivo presenta una curva negli ultimi 300 metri, ma l’ultimo chilometro permette di sviluppare grandi velocità. Quello che veramente farà la differenza sarà il chilometraggio. Dopo 200 chilometri lo strappo si farà sentire.”

Andrea Bagioli: “Io credo che verrà fuori una gara dura, lo strappo è di un chilometro, ma le pendenze sono veramente importanti. C’è la possibilità di recuperare nel tratto successivo, ma la salita ripetuta per venti volte diventa un test impegnativo.”

Domani di scena la staffetta. Partenza della gara alle ore 14,20 (ora locale). L’Italia partirà alle 16.

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2022

CronoStaffetta Mista – 14:20-17:05

Affini Edoardo Team Jumbo-Visma

Ganna Filippo Ineos Grenadiers

Sobrero Matteo Team Bikeexchange – Jayco

Guazzini Vittoria – Fiamme Oro Fdj

Longo Borghini Elisa – Fiamme Oro – Trek Segafredo

Cecchini Elena – Fiamme Azzurre – Sd Works

Nicolas Milesi (foto Bettini)

