Dopo una prima frazione in testa, il gruppo formato da Luca Braidot, Marco Betteo, Sara Cortinovis, Martina Berta, Marika Tovo e Juri Zanotti perde le ruote dei primi nella parte centrale e non riesce a recuperare nonostante le ottime prove di Tovo e Zanotti

L’Italia apre i Mondiali di casa della Val di Sole con il 4° posto nella Team Relay. Gli azzurri Luca Braidot, Marco Betteo, Sara Cortinovis, Martina Berta, Marika Tovo e Juri Zanotti hanno dato vita ad un prova che li ha visti partire bene, in testa in prima frazione con gli USA al cambio, per poi scivolare lentamente indietro fino all’ottava posizione e recuperare nelle ultime due tornate, senza però mai rientrare in zona medaglia, al 4° posto a 1′:39” dalla Francia.

Per quanto riguarda la lotta per la vittoria. USA in testa nei primi giri poi superati dalla Francia, campione del mondo e che ha scelto di posizionare gli uomini migliori alla fine. I transalpini escono alla distanza, distanziano tutti e vincono con quasi un minuto sugli USA, che superano la Germania nella lotta per l’argento.

Mirko Celestino, CT, stila il bilancio di giornata. “Siamo piuttosto dispiaciuti perchè abbiamo perso una medaglia. Peccato. Dovevamo gestire meglio la situazione in alcune frazioni che analizzeremo meglio questa sera. Dalla 2^ tornata in poi abbiamo faticato. Hanno invece brillato Marika Tovo e Juri Zanotti, che ha fatto registrare il 2° miglior tempo di giornata. Con la sua prestazione siamo risaliti dal 7° al 4° posto, ma non è bastato”.

Domani spazio agli Junior nel programma iridato. “Soprattutto al maschile dovranno dimostrare il loro valore a livello internazionale. Mi aspetto un miglioramento dopo Novisad”. Intenso il programma di giovedì: “Nel tardo pomeriggio ci aspetta anche lo short track (diretta RaiSport, RedBull TV e Eurosport 2, ndr), dove saremo impegnati con 4 atleti al maschile, Giole Bertolini, Gerard Kerschbaumer, Daniele Braidot e Nadir Colledani, e tre donne, Greta Seiwald, Eva Lechner e Chiara Teocchi”.

PROGRAMMA E ORARI

26 AGOSTO

Cross Country Donne Junior (11.30), Cross Country Uomini Junior (13.30), Short Track Donne (17.00), Short Track Uomini (17.45)

27 AGOSTO

Campionato del Mondo di E-MTB Donne (15.00), Campionato del Mondo di E-MTB Uomini (16.45), Campionati del Mondo di Four Cross, Uomini e Donne (20.45)

28 AGOSTO

Cross Country Donne U23 (09.00), Cross Country Uomini U23 (10.45), Cross Country Donne Elite (13.00), Cross Country Uomini Elite (15.45)

29 AGOSTO

Downhill Uomini e Donne Junior (09.25), Downhill Donne Elite (12.50), Downhill Uomini Elite (14.10)

LA PROGRAMMAZIONE TV IN ITALIA

Raisport

Giovedì 26 Agosto – 16.50: Short Track Donne (Diretta canale 58 DT)

Giovedì 26 Agosto – 17.35: Short Track Uomini (Diretta canale 58 DT)

Sabato 28 Agosto – 12.45: Cross Country Donne Elite (Diretta canale 58 DT)

Sabato 28 Agosto – 15.30: Cross Country Uomini Elite (Diretta canale 58 DT)

Domenica 29 Agosto – 12.45: Downhill Donne Elite (Diretta canale 58 DT)

Domenica 29 Agosto – 14.50: Downhill Uomini Elite (Diretta canale 58 DT)

RedBull TV

Giovedì 26 Agosto – 16.45: Short Track Donne e Uomini (Diretta)

Sabato 28 Agosto – 12.40: Cross Country Donne Elite (Diretta)

Sabato 28 Agosto – 15.25: Cross Country Uomini Elite (Diretta)

Domenica 29 Agosto – 12.30: Downhill Donne Elite (Diretta)

Domenica 29 Agosto – 14.30: Downhill Uomini Elite (Diretta)

Eurosport

Giovedì 26 Agosto – 16.55: Short Track Donne (Diretta Eurosport 2)

Giovedì 26 Agosto – 17.40: Short Track Uomini (Diretta Eurosport 2)

Sabato 28 Agosto – 20.15: Cross Country Donne Elite (Differita Eurosport 1)

Sabato 28 Agosto – 21.15: Cross Country Uomini Elite (Differita Eurosport 1)

Domenica 29 Agosto – 12.45: Downhill Donne Elite (Diretta Eurosport 2)

Domenica 29 Agosto – 19.00: Downhill Uomini Elite (Differita Eurosport 2)

I CONVOCATI PER DISCIPLINA E CATEGORIA

DH

ELITE M

ALBER HANNES ASD TRENTINO DH RACING

PALAZZARI DAVIDE ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING

PESENTI MARCELLO TEAM MARCHISIO BICI

ELITE F

FARINA ELEONORA MS MONDRAKER TEAM

WIDMANN VERONIK BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL

U23 M

GRAMATICA RICCARDO TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE

JUNIORES M

CAPPELLO DAVIDE ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING

GAZZOLA GUGLIELMO TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE

XCO/XCR

ELITE M

AGOSTINELLI ALESSIO – KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM

BERTOLINI GIOELE – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

BRAIDOT DANIELE – C.S. CARABINIERI

BRAIDOT LUCA – SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM

COLLEDANI NADIR – MMR FACTORY RACING TEAM

KERSCHBAUMER GERHARD – SPECIALIZED RACING

ELITE F

BERTA MARTINA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

LECHNER EVA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

SEIWALD GRETA – SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM

TEOCCHI CHIARA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

U23 M

AVONDETTO SIMONE – TEAM TREK-PIRELLI

FONTANA FILIPPO – C.S. CARABINIERI

TONEATTI DAVIDE TEAM RUDY PROJECT

VITTONE ANDREAS EMANUELE – KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM

ZANOTTI JURI – KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM

U23 F

PESSE NICOLE – KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM

SACCU FRANCESCA – KTM BRENTA BRAKES

SPECIA GIADA – KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM

TOVO MARIKA – KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM

JUNIORES M

AGOSTINACCHIO FILIPPO – SCOTT LIBARNA XCO

BETTEO MARCO – RACING TEAM RIVE ROSSE

MILESI NICOLAS – CICLISTICA TREVIGLIESE

PARISI YANNICK – CICLI LUCCHINI

SIFFREDI MATTEO – SCOTT LIBARNA XCO

JUNIORES F

AUER SOPHIE – A.S.V. ST.LORENZEN RAD

BRAIDA LUCREZIA – TEAM RUDY PROJECT

BRAMATI LUCIA – ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM

CORTINOVIS SARA – FOUR ES RACING TEAM

PLANKENSTEINER NOEMI – ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM

