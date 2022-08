MONDIALI MTB – DOMANI IL VIA A LES GETS

Si alza il sipario sulla rassegna iridata che ospiterà tutte le prove del fuoristrada: XCR, XCC, XCO, DH ed E-MTB – Il CT Celestino: “Un tracciato esigente. Ai ragazzi chiedo determinazione: dobbiamo pensare in grande perché possiamo veramente fare qualcosa di bello”

Les Gets (FRA) – Su il sipario a Les Gets, sede della rassegna iridata di MTB in programma da domani a domenica 28 agosto. Neppure il tempo di digerire le fatiche degli Europei di Monaco che per gli specialisti della mountain bike è già il momento di tornare a sudare sui percorsi in Alta Savoia, che torna ad ospitare l’evento clou dell’anno dopo ben 18 anni da quel mondiale 2004 in cui trionfò Julien Absalon nel cross country e Fabien Barel nella Downhill.

Sono arrivati ieri in Francia tutti gli azzurri convocati dai CT Mirko Celestino e Simone Fabbri, che questa mattina dopo l’attività di risveglio ed attivazione muscolare hanno effettuato un’attenta e puntigliosa ricognizione sui tracciati Cross Country e DH. “E’ un percorso esigente” spiega il commissario tecnico Celestino al termine della giornata di prove. E aggiunge: “Oggi assieme al collaboratore tecnico Andrea Tiberi abbiamo dovuto dedicare tanto tempo alle varie sezioni, perché c’è veramente di tutto: rocce, discese molto ripide e parecchie radici. E’ un tracciato che ha bisogno di tanta attenzione perché ogni movimento, ogni curva può fare la differenza. I ragazzi stanno bene, siamo arrivati da due giorni e devo dire che anche il clima ci sta aiutando. E domani finalmente si parte col Team Relay”.

La prima delle numerose prove in programma (XCR, XCC, XCO, DH ed E-MTB) è infatti la staffetta a squadre, specialità in cui l’Italia si è sempre dimostrata all’altezza portando a casa tante medaglie, anche se l’oro manca ormai dal 2013. Il CT Celestino ha sciolto le riserve, annunciando i sei staffettisti in corsa domani (ore 12.30): “Ci sarà Luca Braidot, che non ha partecipato ai Campionati Europei proprio per dedicare tutte le sue energie alle due prove iridate del Team Relay e dell’XCO. Assieme a lui l’esperta Martina Berta, il bronzo europeo U23 Giada Specia, la giovane Valentina Corvi, il campione continentale U23 Simone Avondetto ed il campione italiano XCO Marco Betteo”.

Una squadra veramente competitiva, anche se nessuno ha intenzione di sottovalutare gli avversari: “Negli ultimi anni ce la siamo sempre giocata con Svizzera e Francia, ma un occhio di riguardo va anche alla Danimarca, che in questi anni sta lavorando bene e sta crescendo. Quello che chiedo ai ragazzi è solo determinazione: dobbiamo pensare in grande perché possiamo veramente fare qualcosa di bello. Certo, in qualsiasi sport, soprattutto quelli tecnici come il nostro, ci vuole anche quel pizzico di fortuna. Ma abbiamo lavorato bene quest’anno e ce la metteremo tutta per portare a casa qualcosa di veramente importante. Anche perché in questi anni da CT mi sono tolto diverse soddisfazioni, ma ora voglio il mondiale”.

Nel Cross Country gli occhi sono puntati su Luca Braidot e Martina Berta, gli italiani che hanno dimostrato (nelle tappe di coppa del mondo) di poter davvero competere ad alti, altissimi livelli. Tra le donne elite troviamo anche la promettente Giorgia Marchet e Greta Seiwald, reduce da una brutta caduta agli Europei di Monaco. Daniele Braidot, Gerhard Kerschbaumer e Juri Zanotti, insieme a Luca Braidot rappresenteranno la categoria Elite men.

A difendere i colori azzurri nella Downhill saranno Eleonora Farina e Loris Revelli, reduci dagli ottimi risultati in coppa del mondo a Mont Saint Anne (3ª piazza per Eleonora, 6° Loris). Ci saranno anche Veronika Widmann, Davide Palazzari e Stefano Introzzi. Convocati anche gli Juniores Davide Cappello e Nicholas Fugazza. “Ci siamo trovati di fronte allo stesso percorso della Coppa del Mondo dello scorso anno ma con svariate modifiche” spiega il CT Simone Fabbri. E ancora: “Il percorso risulta più largo e più veloce, con un terreno vergine poiché attraversa punti del bosco in cui non erano mai passate bici. Siamo fiduciosi perché partiamo da una buona base: tutti i ragazzi hanno voglia di girare e questo è sicuramente positivo”.

COME VEDERE LE GARE – Oltre alla diretta streaming di tutta la rassegna mondiale su Red Bull TV, sarà possibile godersi le prove del sabato e della domenica dall’Italia grazie ad Eurosport e Rai Sport. Eurosport trasmettera, tramite la piattaforma streaming, le gare Short Track e Under 23 XCO. Le gare XC e DH Elite, invece, andranno in onda su Eurosport 2. Su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, e su Rai Play si potranno vedere le gare Elite DH (sabato) ed Elite XCO (domenica).

IL PROGRAMMA

Mercoledì 24 agosto

12:30 XCR Team Tealy

Giovedì 25 agosto

15:00 XCO Juniores donne

17:00 XCO Juniores uomini

Venerdì 26 agosto

10:00 e-Mtb donne

11:30 e-Mtb uomini

17:00 Short track donne (diretta)

17:45 Short track uomini (diretta)

Sabato 27 agosto

9:30 DH Juniores donne e uomini

13:15 DH Elite Donne (diretta)

14:35 DH Elite uomini (diretta)

Domenica 28 agosto

9:00 XCO U23 donne

10:45 XCO U23 uomini

13:00 XCO Elite donne (diretta)

15:15 XCO Elite uomini (diretta)

I CONVOCATI

XCO/XCR/XCC

AGOSTINACCHIO FILIPPO TRINX FACTORY TEAM

AVONDETTO SIMONE WILIER-PIRELLI FACTORY TEAM XCO

BASSIGNANA FABIO TRINX FACTORY TEAM

BERTA MARTINA CENTRO SPORTIVO ESERCITO

BETTEO MARCO SCOTT – LIBARNA RACING TEAM ASD

BORRE GABRIEL CICLI LUCCHINI

BRAIDA LUCREZIA TEAM RUDY PROJECT

BRAIDOT DANIELE CS CARABINIERI OLYMPIA VITTORIA

BRAIDOT LUCA SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM

CORTINOVIS SARA SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM

CORVI VALENTINA TRINX FACTORY TEAM

FERRI TOMMASO VALLERBIKE

FONTANA BEATRICE TEAM RUDY PROJECT

FONTANA FILIPPO CS CARABINIERI OLYMPIA VITTORIA

HANNI ALEXANDRA JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV

KERSCHBAUMER GERHARD SPECIALIZED RACING

MARCHET GIORGIA TRINX FACTORY TEAM

PACCAGNELLA ELIAN JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV

PALLWEBER JANA SUNSHINE RACERS ASV NALS

PLANKENSTEINER NOEMI TRINX FACTORY TEAM

SEIWALD GRETA SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM

SPECIA GIADA WILIER-PIRELLI FACTORY TEAM XCO

ZANOTTI JURI BMC MOUNTAIN BIKE RACING TEAM

DOWNHILL

CAPPELLO DAVIDE ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING

FARINA ELEONORA MS MONDRAKER TEAM

FUGAZZA NICHOLAS THORO BICYCLES

INTROZZI STEFANO TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE

PALAZZARI DAVIDE ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING

REVELLI LORIS CANYON COLLECTIVE PIRELLI

WIDMANN VERONIKA BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL

E-MTB

FRUET MARTINO TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’

GARIBBO ANDREA HAIBIKEFACTORYTEAMITALIA

OBERPARLEITER ANNA RH RACING KRONPLATZKING

