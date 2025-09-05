Mondiali MTB – gli azzurri convocati per le prove XCO/XCC/XCR

ROMA – Per le prove di Campionato Mondiale XCO/XCC/XCR nel Vallese il CT Mirko Celestino ha convocato i sottoelencati atleti:
Simone Avondetto – Wilier-Vittoria Factory Team
Fabio Bassignana – KTM-Protek-Elettrosystem
Martina Berta – Centro Sportivo Esercito
Federico Rosario Brafa – KTM-Protek-Elettrosystem
Luca Braidot – G.S. Fiamme Oro
Lucia Bramati – Trinx Factory Team
Marika Celestino – Scott Racing Team
Sara Cortinovis – Centro Sportivo Esercito
Valentina Corvi – Canyon CLLCTV XCO
Ettore Fabbro – KTM-Protek-Elettrosystem
Elisa Ferri – Team Guerrini
Filippo Fontana – CS Carabinieri Cicli Olympia
Elian Paccagnella – Wilier-Vittoria Factory Team
Giorgia Pellizotti – Trinx Factory Team
Giulio Peruzzo – KTM-Protek-Elettrosystem
Nicole Pesse – CS Carabinieri Cicli Olympia
Gabriele Scagliola – Ciclistica Rostese
Matteo Siffredi – KTM-Protek-Elettrosystem
Chiara Teocchi – Centro Sportivo Esercito
Juri Zanotti – Wilier-Vittoria Factory Team
Ricordiamo che il programma prevede l’assegnazione dei titoli dello Short Track (cat. U23 ed Elite m/f) il 9 settembre, località Zermatt, nel sud del cantone. Dall’11 settembre ci si sposta al nord, a Crans Montana, per il Mixed Team Relay e poi, nei giorni successivi fino a domenica 14, per le prove di XCO, categorie Juniores, Under 23 ed Elite. Lo scorso anno da questa specialità arrivarono due medaglie di bronzo, nella staffetta e grazie a Martina Berta (Donne Elite).
Calendario prove XCO/XCC/XCR
9 Settembre
15:30 – Women U23 Cross-country Short Track – Final
16:15 – Men U23 Cross-country Short Track – Final
17:15 – Women Elite Cross-country Short Track – Final
18:00 – Men Elite Cross-country Short Track – Final
11 Settembre
17:00 – Cross-country Mixed Team Relay
12 Settembre
15:00 – Women Junior Cross-country Olympic
17:00 – Men Junior Cross-country Olympic
13 Settembre
11:00 – Men U23 Cross-country Olympic
14:00 – Women Elite Cross-country Olympic
14 Settembre
10:30 – Women U23 Cross-country Olympic
13:30 – Men Elite Cross-country Olympic
