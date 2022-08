Mondiali Paraciclismo – oggi il via a Baie-Comeau

Si parte oggi, 11 agosto, con le cronometro per handbike e tricicli: un circuito da 9 km e mezzo da ripetere 2 volte e definito “veramente tosto” dallo stesso CT Rino De Candido

Baie-Comeau (CAN) – Tempo di Mondiali per la Nazionale paraciclismo, che dalla sede della Coppa del Mondo, in quel di Quebec City, si sposta a quella Mondiale di Baie-Comeau (Canada). L’Italia riparte e lo fa con la consapevolezza di rappresentare l’eccellenza in questo settore: il podio di Coppa tutto colorato d’azzurro ottenuto da Federico Mestroni, Mirko Testa e Paolo Cecchetto nella prova in linea della categoria MH3 ci racconta ancora una volta della grande potenza della Nazionale guidata da Rino De Candido, che sembra voler spostare ogni volta l’asticella per raggiungere traguardi sempre più lontani. Un gruppo di atleti che da anni si mette in gioco ogni volta con la grinta del primo giorno; di nuove leve entrate a far parte della squadra con umiltà e tanta ambizione; di tecnici e staff pronti a sostenere i corridori in tutto e per tutto, felici di essere ripagati da tanti e soddisfacenti risultati.

Si parte oggi, 11 agosto, con le cronometro per handbike e tricicli: un circuito da 9 km e mezzo da ripetere due volte e definito “veramente tosto” dallo stesso CT Rino De Candido, che questa mattina ha effettuato l’ultima ricognizione insieme agli azzurri. E aggiunge: “Lo strappo in salita non è affatto una passeggiata. I ragazzi dicono il contrario e questo è confortante: significa che sono veramente in forma. Mi aspetto grandi prestazioni”.

Il dominio in Coppa del Mondo, da cui l’Italia esce più che trionfante con il primo posto del medagliere canadese e ben quattro atleti azzurri in vetta al ranking del circuito (Giorgio Farroni, Ana Maria Vitelaru, Simona Canipari e Roberta Amadeo), è la base di partenza di un mondiale che promette già di dare spettacolo.

IL PROGRAMMA (ora locale, – 6 rispetto all’Italia)

11 AGOSTO

Cronometro handbike e tricicli

– Dalle 9.30 Giorgio Farroni (T1), Stefano Stacchiotti (T2), Fabrizio Cornegliani (H1), Luca Mazzone (H2), Simona Canipari (H1), Roberta Amadeo (H2)

– Dalle 13.30 Diego Colombari (H5), Paolo Cecchetto (H3), Federico Mestroni (H3), Davide Cortini (H3), Mirko Testa (H3), Ana Maria Vitelaru (H5), Katia Aere (H5), Giulia Ruffato (H4), Francesca Porcellato (H3)



12 AGOSTO

Cronometro ciclisti e Team Relay

– Dalle 9.30 Paolo Ferrali (C2), Giancarlo Masini (C1), Eleonora Mele (C5)

– Dalle 13.00 Andrea Tarlao (C5), Michele Pittacolo (C4)

– Dalle 16.30 Team Relay



13 AGOSTO

Prove in linea handbike e tricicli

– Ore 8.00 Francesca Porcellato (H3), Giulia Ruffato (H4), Roberta Amadeo (H2), Simona Canipari (H1)

– Ore 8.02 Luca Mazzone (H2), Fabrizio Cornegliani (H1)

– Ore 10.45 Katia Aere (H5), Ana Maria Vitelaru (H5)

– Ore 14.00 Stefano Stacchiotti (T2), Giorgio Farroni (T1)

– Ore 15.45 Diego Colombari (H5)

– Ore 15.47 Paolo Cecchetto (H3), Federico Mestroni (H3), Mirko Testa (H3), Davide Cortini (H3)



14 AGOSTO

Prove in linea ciclisti

– Ore 8.00 Giancarlo Masini (C1), Paolo Ferrali (C2)

– Ore 8.02 Eleonora Mele (C5)

– Ore 10.30 Andrea Tarlao (C5), Michele Pittacolo (C4)

I CONVOCATI

AERE KATIA TRIVIUM ‑ FROGGY TEAM

AMADEO ROBERTA BEE AND BIKE

CANIPARI SIMONA ACTIVE TEAM LA LEONESSA

CECCHETTO PAOLO TEAM EQUA

COLOMBARI DIEGO POLISPORTIVA PASSO ASD ONLUS

CORNEGLIANI FABRIZIO TEAM EQUA

CORTINI DAVIDE RESTART SPORT ACADEMY

FARRONI GIORGIO ANTHROPOS ASD

FERRALI PAOLO ANMIL SPORT ITALIA

MASINI GIANCARLO NATURA E SPORT

MAZZONE LUCA CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE

MELE ELEONORA TEAM DE ROSA SANTINI

MESTRONI FEDERICO TIGULLIO HANDBIKE TEAM

PITTACOLO MICHELE PITTABIKE A.S.D.

PORCELLATO FRANCESCA G.C. APRE‑OLMEDO

RUFFATO GIULIA RESTART SPORT ACADEMY

STACCHIOTTI STEFANO ANTHROPOS ASD

TARLAO ANDREA TEAM EQUA

TESTA MIRKO ACTIVE TEAM LA LEONESSA

VITELARU ANA MARIA TEAM EQUA

Com. Stam./foto FCI