Mondiali Pattinaggio Corsa. l’Italia chiude con 18 medaglie e 6 titoli iridati

In Cina oro storico per la staffetta Senior. Tra i migliori i nostri junior Il CT Presti: “Crescita importante dei ragazzi. Risultato molto positivo anche in ottica futura”

La spettacolare Maratona di 42 km su tracciato cittadino chiude i Campionati Mondiali di Pattinaggio Corsa 2025 di Beidaihe, andati in scena dal 13 al 21 settembre per le gare su pista e su strada di velocità e fondo.

In Cina la Nazionale Italiana del CT Massimiliano Presti si conferma tra le migliori squadre a livello internazionale. Siamo secondi solo alla Colombia. Riusciamo a ripetere lo splendido Mondiale dello scorso anno e mettiamo in luce tanti giovani talenti che rappresentano il futuro del pattinaggio tricolore. Tra i senior arriva poi, su tutte, la medaglia d’oro della staffetta maschile nella 3000 m. americana a squadre, gara regina della velocità su pista.

Negli impianti dell’International Roller Skating Center il Team Azzurro chiude l’appuntamento iridato con 18 medaglie: 6 ori, 5 argenti e 7 bronzi.

Il commento del CT Presti

“È stato un Campionato difficile – ha sottolineato il CT Massimiliano Presti – Abbiamo comunque messo in luce una crescita importante di tutti i ragazzi. È un dato molto positivo, soprattutto per il futuro della Nazionale. Le prestazioni ci sono state e i nostri atleti hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli. Siamo riusciti a raggiungere più di quello che ci aspettavamo alla vigilia. Sono contento perché essere vice campioni, ripetendo oggi lo storico mondiale dello scorso anno, è davvero il massimo. Altrettanto però bisogna avere una sana preoccupazione per il futuro. Se vogliamo mantenerci a questi livelli dobbiamo lavorare molto di più da qui in avanti. Voglio ringraziare tutti i ragazzi, i loro tecnici e le società. Senza di loro, che sono il vero motore, non avremmo ottenuto questi risultati”.

Gruppo unito e conferma internazionale

Ottimo il Mondiale disputato dalla Nazionale Italiana, sempre a podio in ognuna delle giornate, sia su strada che su pista, tranne che nella Maratona. Un lavoro mirato quello dello staff azzurro, arrivato in Cina diversi giorni prima dell’inizio dell’appuntamento iridato, per preparare al meglio le gare e ambientarsi nel miglior modo possibile. Un percorso che ha evidenziato un’armonia unica sia all’interno del gruppo degli atleti che tra lo staff tecnico della Nazionale. Armonia percepita poi in gara, dove tutti erano pronti a dare una mano e a sostenere i propri compagni.

Oro storico della staffetta senior maschile

Gli Azzurri della staffetta senior confermano anche in Cina il titolo conquistato lo scorso anno. All’International Roller Skating Center, nella terza giornata della competizione mondiale, protagonista assoluta della gara regina della velocità su pista è la nostra americana maschile. Sulla distanza dei 3000 metri a curve paraboliche, Duccio Marsili, Vincenzo Maiorca e Giuseppe Bramante sono autori di una prova spettacolare, lottata fino agli ultimi centimetri. La staffetta tricolore ci regala un oro storico, al cospetto di avversari del calibro della Colombia, della Francia, della Korea e della Cina Taipei. Una 3000 metri a squadre a tinte thriller che vede i nostri interpretare la tecnica pista cinese da veri fuoriclasse, contro i team più forti del momento.

Nostri Junior tra i migliori al mondo

Gare su pista e su strada junior che hanno visto tra i protagonisti assoluti due dei nostri giovani talenti, capaci di vincere più titoli. Sofia Paola Chiumiento centra tremedaglie d’oro, nella 200 e nella 500 su pista e nella 100 strada. Cristian Scassellati porta a casa due splendidi ori, quelli della 500 pista e 100 strada. Entrambi poi salgono sul podio in altre gare. La pattinatrice della Mens Sana Siena è seconda nell’americana junior donne, con le compagne di staffetta AsiaNegri eRita De Gianni, e bronzo nella one lap strada. L’atleta della Fortitudo Fabriano conquista il bronzo anche nella 200 metri pista. Bellissime le medaglie degli altri junior azzurri. Giorgio Ghisio Erba porta a casa l’argento nella 10000 m. a punti e il bronzo nella 15000 a eliminazione. Gioele Citterio è terzo nella lunga a punti. Asia Negri centra la sua seconda medaglia, l’argento nella 100 metri strada.

Senior a medaglia nella velocità e nel fondo

Squadra senior che conquista medaglie sia nelle prove veloci che nelle lunghe. Vincenzo Maiorca centra l’oro di squadra della staffetta americana, l’argento della 100 strada e il bronzo nella 200 metri su pista. Duccio Marsili è oro nella staffetta e porta a casa anche l’argento nella 1000 sprint pista. Alice Sorcionovo, al suo secondo anno da senior, centra un importantissimo bronzo nella 500 sprint donne. Giuseppe Bramante, oro nella staffetta americana, sale anche sul terzo gradino del podio nella 15000 a eliminazione su strada.

Nella Maratona che chiude i Campionati 2025 arrivano bellissime prove dei nostri atleti. Nella 42 km maschile, vinta dall’India con Velkumar Anandkumar, riusciamo a piazzare tra i migliori, in ottava, nona e decima posizione, rispettivamente Giuseppe Bramante, Giorgio Ghisio Erba e Alessio Clementoni. Nella gara femminile da rimarcare la prova di Melissa Gatti che chiude decima la lunga dominata dalla Cina Taipei, oro con Hsuan Yi Liu.

Medaglie 1° giornata Pista

200m Dual TT Junior Donne

1 Sofia Paola Chiumiento

200m Dual TT Junior Uomini

3 Cristian Scassellati

200m Dual TT Senior Uomini

3 Vincenzo Maiorca

Medaglie 2° giornata Pista

500m + D Sprint Junior Donne

1 Sofia Paola Chiumiento

500m + D Sprint Junior Uomini

1 Cristian Scassellati

500m + D Sprint Senior Donne

3 Alice Sorcionovo

Medaglie 3º giornata Pista

Americana Senior Uomini

1 Duccio Marsili/Vincenzo Maiorca/Giuseppe Bramante

Americana Junior Donne

2 Sofia Paola Chiumiento/Asia Negri/Rita De Gianni

1000m Sprint Senior Uomini

2 Duccio Marsili

Medaglie 4° giornata Strada

100m Senior Uomini

2 Vincenzo Maiorca

100m Junior Uomini

1 Cristian Scassellati

100m Junior Donne

1 Sofia Paola Chiumiento

2 Asia Negri

Medaglie 5° giornata Strada

Giro Junior Donne

3 Sofia Paola Chiumiento

10.000m punti Junior Uomini

2 Giorgio Ghisio Erba

3 Gioele Citterio

Medaglie 6° giornata Strada

15000m eliminazione Senior Uomini

3 Giuseppe Bramante

15000m eliminazione Junior Uomini

3 Giorgio Ghisio Erba

