Mondiali Pista 2025 a Santiago del Cile gli azzurri in gara nel primo giorno

Santiago del Cile, 21 ottobre 2025 – Scatta domani, mercoledì 22 ottobre, al Velódromo Peñalolén di Santiago del Cile l’edizione 2025 dei Campionati del Mondo di ciclismo su pista con le qualifiche delle prove a squadre. Unico titolo individuale assegnato sarà quello dello scratch femminile, specialità che vedrà al via, per l’Italia, Martina Fidanza, campionessa del mondo nel 2021 e nel 2022.

Nella sessione serale si concluderà anche il torneo del Team Sprint, con i giovanissimi Napolitano, Minuta e Predomo che dovranno guadagnarsi l’accesso alla finale già dalle qualifiche della mattina.


Gli azzurri in gara domani (mercoledì 22 ottobre)


11:00 – Women’s Team Pursuit – Qualificazioni
Martina Fidanza, Martina Alzini, Federica Venturelli, Vittoria Guazzini


12:52 – Men’s Team Pursuit – Qualificazioni
Davide Boscaro, Francesco Lamon, Luca Giaimi, Renato Favero


15:18 – Men’s Team Sprint – Qualificazioni
Daniele Napolitano, Stefano Minuta, Mattia Predomo


19:00 – Women’s Scratch Race
Martina Fidanza


Tutti gli orari sono locali (+5 ore rispetto all’Italia).


Dove seguire i Mondiali

Rai Sport: mercoledì 22 ottobre dalle 23.30 alle 1.40
Eurosport / Discovery+: dalle 23.20 (ora italiana)


Ricordiamo che lo scorso anno l’Italia chiuse la rassegna iridata con un oro (Milan), due argenti (Consonni e Viviani) e un bronzo (inseguimento femminile).

Com. Stam. FCI

