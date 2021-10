I campioni olimpici dell’inseguimento a squadre maschile Lamon, Consonni, Milan e Ganna saranno impegnati nelle qualificazioni della mattina come anche le azzurre Balsamo, Alzini, Consonni e Fidanza. La bergamasca sarà di scena poi nello scratch del pomeriggio.

La Condizione del gruppo è ancora molto buona. Sebbene siamo a fine stagione i ragazzi hanno tenuto la concentrazione giusta per arrivare ad un campionato del mondo”. Marco Villa, CT della pista maschile, chiarisce subito il motivo per il quale, anche al termine di una stagione impegnativa come questa (e ricca di soddisfazioni), l’appuntamento che va a cominciare domani, mercoledì 20 ottobre, è fondamentale.

“Questo sarà il calendario dei prossimi 4 anni e del prossimo biennio di qualificazione olimpica; dobbiamo prendere l’abitudine e capire come gestire la stagione per arrivare, anche in futuro, in condizione in questa fase della stagione.”

Se mai ci fossero dubbi, quindi, sulle condizioni degli Azzurri in Francia, il tecnico lombardo li fuga subito: da domani si fa sul serio. “Da campioni olimpici del quartetto dobbiamo onorare la specialità. Qui dovrò fare delle scelte per non commettere l’errore della scorsa settimana agli Europei.”

Confermato il gruppo che a luglio è volato a Tokyo, con i “fantastici 4” che hanno portato a casa l’oro olimpico e il record del mondo: Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna. Come è ormai tradizione, l’inseguimento a squadre aprirà il mondiale, con le qualifiche nella mattina di domani (ore 13). Sarà fondamentale far bene da subito, per conquistare l’accesso nelle prime quattro e avere quindi l’opportunità di correre un primo turno in grado di portarci in finale.

Continua Marco Villa: “Nell’inseguimento individuale siamo, con Filippo Ganna e Jonathan Milan, i detentori dei 2 titoli internazionali (mondiale e europeo, ndr) della specialità. Avremo tre posti e farò correre anche Manlio Moro, alla sua prima esperienza in un Mondiale Elite”.

Torna ad un Mondiale Elia Viviani, che resta uno dei punti di riferimento del gruppo maschile anche nella pista. “Elia è stato campione olimpico nell’Omnium 5 anni fa e bronzo ad agosto a Tokyo sempre nella stessa specialità. Con un campione simile non possiamo che puntare al massimo. A lui piacerebbe correre anche l’Eliminazione e lo Scratch. Valuteremo assieme in questi giorni come fare, perché a me piacerebbe iniziare a lavorare sulla Madison, specialità Olimpica. A Parigi 2024 vorrei arrivare con una coppia in grado di puntare alla medaglia di specialità, con atleti rodati, senza doverla preparare solo negli ultimi mesi”.

Un occhio anche alle specialità veloci: “Dopo la buona prestazione agli Europei, il Km da fermo lo correrà Boscaro, mentre per quanto riguarda la corsa a punti, non ho ancora deciso”.

In gara, sempre nella mattinata di domani, anche le ragazze del quartetto. Scenderanno in pista Elisa Balsamo, Martina Alzini, Chiara Consonni e Martina Fidanza, salvo modifiche dell’ultimo minuto. Ricordiamo infatti che il regolamento permette di cambiare un componente fino ad un’ora prima della gara.

Nel pomeriggio poi si assegneranno le prime medaglie, a cominciare dallo scratch donne (sulla distanza di 10 chilometri) con Martina Fidanza che in questa specialità ha già vinto un titolo mondiale da juniores e continentale U23, lo scorso anno a Fiorenzuola.

Non ci sono corridori italiani invece nelle altre due finali, quelle della Velocità Olimpica maschile e femminile. Prevista la diretta su Eurosport.

Antonio Ungaro

Roubaix, 19/10/2021

Programma (solo le finali)

Mercoledì 20 (18,30-21,24)

Scratch donne – 10 km – Martina Fidanza

Sprint a squadre donne

Sprint a squadre uomini

Giovedì 21 (18,30-21,44)

Inseguimento a squadre uomini

Scratch Uomini – 15 km

Keirin Uomini

Inseguimento a squadre donne

Eliminazione donne

Venerdì 22 (18,30-22,15)

Corsa a punti uomini – 40 km

Km uomini

Inseguimento individuale uomini

Sprint donne

Omnium donne

Sabato 23 (17,30 – 20,50)

500 m

Madison donne – 30 km

Inseguimento individuale donne

Omnium uomini

Domenica 24 (13,48-17,13)

Corsa a punti donne – 25 km

Sprint uomini

Madison uomini – 50 km

Keirin donne

Eliminazione Uomini

Gli azzurri convocati

Martina Alzini – Valcar Travel & Service

Elisa Balsamo – GS Fiamme Oro

Rachele Barbieri – GS Fiamme Oro

Liam Bertazzo – Vini Zabù

Davide Boscaro – Team Colpack Ballan

Chiara Consonni – Valcar Travel & Service

Simone Consonni – Cofidis

Martina Fidanza – GS Fiamme Oro

Filippo Ganna – Ineos Grenadiers

Francesco Lamon – GS Fiamme Azzurre

Jonathan Milan – Bahrain Victorius

Manlio Moro – Zalf Euromobil Desiree Fior

Letizia Paternoster – GS Fiamme Azzurre

Michele Scartezzini – GS Fiamme Azzurre

Miriam Vece – CS Esercito

Elia Viviani – Cofidis

Silvia Zanardi – Bepink

