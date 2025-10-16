Mondiali Pista Elite – gli azzurri per Santiago del Cile

La Nazionale italiana di ciclismo su pista è partita oggi da Milano Malpensa alla volta del Cile, dove dal 22 al 26 ottobre si disputeranno i Tissot UCI Track World Championships 2025, la massima rassegna mondiale del ciclismo su pista.

L’evento si terrà al Velódromo Peñalolén di Santiago, inaugurato nel 2014 in occasione dei Giochi Sudamericani, una struttura moderna da 2.500 posti. Sarà la prima volta che la Federazione internazionale porta in Cile il Campionato del Mondo Elite. In totale verranno assegnati 22 titoli iridati, 11 maschili e 11 femminili. Tra questi, le sei specialità olimpiche – keirin, madison, omnium, sprint, inseguimento a squadre e velocità a squadre – e le prove classiche come eliminazione, inseguimento individuale, corsa a punti, chilometro e scratch.

Si tratta, questo in Cile, di un mondiale di transizione essendo il primo del quadriennio olimpico. Per quanto riguarda il settore femminile, ci sono quasi tutte le protagoniste degli ultimi anni, a cominciare dalla coppia d’oro a Parigi Consonni e Guazzini. Accanto a loro un gruppo consolidato, con la due volte campionessa del mondo scratch Martina Fidanza, Martina Alzini che lo scorso anno ha contribuito al terzo posto nell’inseguimento a squadre e la giovanissima Federica Venturelli, al suo secondo mondiale elite.

Fondate speranze di ben figurare arrivano dal settore velocità in continua crescita in questi anni e in Cile presente con Miriam Vece, Matteo Bianchi, Stefano Moro, Daniele Napolitano e Mattia Predomo.

Assenti Filippo Ganna e Jonathan Milan, il settore endurance maschile si affida all’esperienza di Francesco Lamon ed Elia Viviani (che raggiungerà il gruppo il 18), alla sua ultima apparizione in maglia azzurra e che ha dichiarato di voler lasciare il ciclismo con un risultato da ricordare. Spazio, poi, alla nouvelle vague del ciclismo azzurro; i ragazzi che in questi anni il CT Salvoldi ha condotto sul gradino più alto del podio nell’inseguimento tra gli junior.

Lo scorso anno la rassegna si chiuse con un oro (Milan), due medaglie di argento (Consonni e Viviani) e una di bronzo (Inseguimento femminile).

Per l’Italia i tecnici Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa hanno convocato i sottoelencati atleti:

Donne Elite

Martina Alzini – Centro Sportivo Esercito

Chiara Consonni – G.S. Fiamme Azzurre

Martina Fidanza – G.S. Fiamme Oro

Vittoria Guazzini – G.S. Fiamme Oro

Miriam Vece – G.S. Fiamme Oro

Federica Venturelli – UAE Development Team

Uomini

Matteo Bianchi – Centro Sportivo Esercito

Davide Boscaro – G.S. Fiamme Azzurre

Renato Favero – Soudal Quick-Step Devo Team

Luca Giaimi – UAE Team Emirates Gen Z

Etienne Grimod – Biesse-Carrera-Premac

Francesco Lamon – G.S. Fiamme Azzurre

Stefano Antonio Minuta – G.S. Fiamme Oro

Stefano Moro – G.S. Fiamme Azzurre

Daniele Napolitano – MBHBank Ballan CSB Colpack

Mattia Predomo – Centro Sportivo Esercito

Juan David Sierra – Tudor Pro Cycling Team U23

Davide Stella – UAE Team Emirates Gen Z

Elia Viviani – Lotto

DOVE SEGUIRE I MONDIALI

Dirette RAI

mercoledì 22/10: diretta Rai Sport 23.30-1.40 (Tg sport all’interno)

giovedì 23/10: diretta Rai Sport 22.30-2.00 (Tg sport all’interno)

venerdì 24/10: diretta Rai Sport 22.00-2.00 (Tg sport all’interno)

sabato 25/10: diretta Rai Sport 23.00 ca. (al termine della Pallavolo F start 20.30)-2.10 , diretta integrale play dalle 22.00

domenica 26/10: diretta Rai Sport 17.30-21.20

Dirette su Eurosport e Discovery+

22 ott dalle 23.20

23 ott dalle 22.20

24 ott dalle 21.50

25 ott dalle 22.20

26 ott dalle 14.50 (sessione diurna) e dalle 17.20 (sessione serale)

Programma ufficiale delle gare (orari italiani)

(+5 ore rispetto all’orario locale di Santiago)

Mercoledì 22 ottobre

16:00 – 21:14

W – Team Pursuit Qualifiche

M – Team Pursuit Qualifiche

W – Team Sprint Qualifiche

M – Team Sprint Qualifiche

22:50 – Cerimonia d’apertura

23:30 – 01:38 (23 ottobre)

W – Team Sprint 1° turno

M – Team Sprint 1° turno

W – Scratch 10 km – Finale

M – Team Pursuit 1° turno

W – Scratch 10 km – Premiazione

W – Team Sprint – Finali (3-4 e 1-2)

M – Team Sprint – Finali (3-4 e 1-2)

W – Team Sprint – Premiazione

M – Team Sprint – Premiazione

Giovedì 23 ottobre

16:00 – 18:43

M – Keirin 1° turno

W – Sprint Qualificazioni (200m TT)

M – Keirin Ripescaggi

W – Sprint 1/16 di finale

M – Keirin 2° turno

W – Sprint 1/8 di finale

22:30 – 02:00 (24 ottobre)

W – Team Pursuit 1° turno

W – Sprint 1/4 di finale (1ª prova)

M – Keirin 3° turno

M – Team Pursuit – Finali

W – Sprint 1/4 di finale (2ª prova)

W – Eliminazione – Finale

W – Sprint 1/4 di finale (bella)

M – Team Pursuit – Premiazione

W – Eliminazione – Premiazione

M – Keirin – Finale (7–12)

M – Keirin – Finale (1–6)

M – Scratch 10 km – Finale

W – Team Pursuit – Finali

M – Keirin – Premiazione

M – Scratch – Premiazione

W – Team Pursuit – Premiazione

Venerdì 24 ottobre

16:00 – 18:55

M – Chilometro TT Qualificazioni

W – Omnium I – Scratch 10 km

M – Inseguimento individuale Qualificazioni

W – Omnium II – Tempo Race 10 km

22:00 – 01:59 (25 ottobre)

M – Corsa a punti 40 km – Finale

W – Sprint Semifinali (1ª prova)

W – Omnium III – Eliminazione

W – Sprint Semifinali (2ª prova)

M – Chilometro TT – Finale

W – Sprint Semifinali (bella)

M – Corsa a punti – Premiazione

M – Inseguimento individuale – Finali (3-4 e 1-2)

W – Sprint – Finali (1ª prova)

W – Omnium IV – Corsa a punti 20 km

W – Sprint – Finali (2ª prova)

M – Chilometro TT – Premiazione

M – Inseguimento individuale – Premiazione

W – Sprint – Finale (bella)

W – Omnium – Premiazione

W – Sprint – Premiazione

Sabato 25 ottobre

16:00 – 20:43

W – Chilometro TT Qualificazioni

M – Sprint Qualificazioni (200m TT)

M – Omnium I – Scratch 10 km

M – Sprint 1/16 di finale

W – Inseguimento individuale Qualificazioni

M – Sprint 1/8 di finale

M – Omnium II – Tempo Race 10 km

22:30 – 02:10 (26 ottobre)

W – Chilometro TT – Finale

M – Sprint 1/4 di finale (1ª prova)

W – Madison 30 km – Finale

M – Omnium III – Eliminazione

M – Sprint 1/4 di finale (2ª prova)

W – Chilometro TT – Premiazione

W – Madison – Premiazione

W – Inseguimento individuale – Finali (3-4 e 1-2)

M – Sprint 1/4 di finale (bella)

M – Omnium IV – Corsa a punti 25 km

W – Inseguimento individuale – Premiazione

M – Omnium – Premiazione

Domenica 26 ottobre

16:00 – 17:11

M – Sprint Semifinali (1ª e 2ª prova)

W – Keirin 1° turno

W – Keirin Ripescaggi

M – Sprint Semifinali (bella)

18:30 – 22:18

W – Keirin 2° turno

M – Sprint – Finali (1ª prova)

W – Corsa a punti 25 km – Finale

W – Keirin 3° turno

M – Eliminazione – Finale

M – Sprint – Finali (2ª prova)

W – Corsa a punti – Premiazione

M – Eliminazione – Premiazione

W – Keirin – Finale (7–12)

W – Keirin – Finale (1–6)

M – Sprint – Finale (bella)

W – Keirin – Premiazione

M – Madison 50 km – Finale

M – Sprint – Premiazione

M – Madison – Premiazione

