Mondiali Ruanda 2025 Capello sesto, miglior piazzamento tra le crono junior Strada Elite

Giulio Pellizzari non ce la fa, al suo posto convocato Gianmarco Garofoli. STRADA ELITE – A seguito dell’indisponibilità, per motivi di salute, da parte dell’atleta Giulio Pellizzari, il CT della Nazionale Marco Villa ha convocato l’atleta Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), che raggiungerà la Nazionale in Ruanda nella giornata di giovedì 25 settembre.

CRONO DONNE JUNIORES – Nella prova juniores femminile, caratterizzata da un percorso esigente e da un finale in salita che ha messo a dura prova tutte le atlete in gara, le azzurre hanno chiuso con buone prestazioni e tanta esperienza da mettere nel bagaglio.

Chantal Pegolo ha terminato la prova al 14esimo posto, mentre Elena De Laurentiis ha chiuso al 21esimo, entrambe brave a gestire una gara solida su un percorso particolarmente selettivo. La prova è stata vinta dall’olandese Megan Arens, seguita dalla spagnola Paula Ostiz Taco e la norvegese Oda Aune Gissinger.

Al termine della gara le due azzurre hanno raccontato le loro sensazioni. Chantal Pegolo: “È stata una bellissima esperienza: il mio primo Mondiale. Mi sono divertita e sono orgogliosa di aver rappresentato l’Italia. Voglio ringraziare tutto lo staff e la Federazione per il sostegno. La salita finale è stata impegnativa, ma sono felice di aver provato la cronometro: non l’avevo mai fatta prima ed è stata sicuramente un’esperienza molto positiva”.

Sulla stessa linea anche Elena De Laurentiis: “Ho cercato di dare davvero tutto quello che avevo. L’ultima salita è stata molto dura e impegnativa, ma sabato cercherò di fare ancora meglio. È stata una bella esperienza e sono onorata di essere qui. Frequento il liceo delle Scienze umane e, una volta rientrata, dovrò recuperare i giorni di scuola persi”.

CRONO JUNIORES – Piazzamenti nei dieci per i due azzurri nella gara vinta dall’olandese Michiel Mouris che copre i 22 km in 29’07″61. Roberto Capello è 6° a 28″94, Mattia Agostinacchio 9° a 50″96. Una prova, questa, diversamente da tutte le altre categorie, che ha visto alla fine distacchi ridotti con ben 11 atleti entro un minuto.

Roberto Capello: “Ho provato a dare il massimo e per me è stata dura soprattutto per l’altura. Sono partito forse un po’ troppo forte, ho cercato di recuperare a metà e in discesa. Il mio obiettivo in carriera? Vincere qualcosa tra i professionisti ma adesso la mia vita sportiva la vivo senza tante pressioni.. cerco di fare quello che posso.”

