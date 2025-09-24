Mondiali Ruanda 2025 – Italia quarta nel Mixed Team Relay

Ancora un quarto posto per la spedizione azzurra ai Mondiali di Ciclismo in svolgimento in Ruanda. Nella giornata dedicata al Mixed Team Relay, Mattia Cattaneo, Marco Frigo Matteo Sobrero, Monica Trinca Colonel, Soraya Paladin e Federica Venturelli si fermano ai piedi del podio con un ritardo di 1’14”.

A imporsi è stata l’Australia (Matthews, Plapp, Vine, Chapman, Spratt, Wilson-Haffenden), che conferma il titolo iridato con appena 5″ di vantaggio sulla Francia (Armirail, Seixas, Sivakov, Kerbaol, Labous, Squiban). Sul terzo gradino del podio la Svizzera (J. Christen, Küng, Schmid, Liechti, Reusser, Rüegg) a 18″.

L’Italia sembra partire bene e nonostante Sobrero si stacchi subito, Cattaneo e Frigo chiudono al secondo posto il primo settore. La coppia consegna il cambio alle ragazze con 47″ di ritardo dall’Australia e 13″ dalla Svizzera. A quel punto tocca a Paladin, Venturelli e Trinca Colonel provare a rimontare ma, come nella frazione maschile, dopo pochi chilometri Paladin perde le ruote. Nonostante questo, le azzurre riescono a contenere il distacco dalle prime e chiudono al quarto posto.

Il CT Marco Villa, ai microfoni di RaiSport: “Faccio i complimenti a tutti, hanno dato il massimo e alla fine cogliamo un altro quarto posto dopo quello di Finn. Quello che fa ben sperare è l’età dei nostri: Finn è al primo anno tra gli U23; Frigo, Trinca Colonel e Venturelli sono alla loro prima esperienza e hanno fatto bene. Non posso rimproverare nulla e ringrazio tutti per quanto fatto.”

Mattia Cattaneo: “Sapevamo che sarebbe stata dura. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio e penso che abbiamo fatto una buona prestazione visti i distacchi dalle formazioni favorite.”

Matteo Sobrero: “Giornata difficile e mi dispiace non essere riuscito a dare il contributo sperato. Gli altri ragazzi però sono stati veramente bravi.”

Marco Frigo: “Era la mia prova iridata e un po’ di agitazione c’era. Quando sono partito mi sono concentrato solo sulla prestazione. Ci saranno altre occasioni per riprovarci. Domenica prova impegnativa. Spero di aver pagato oggi l’emozione.”

