MONDIALI STRADA 2022: La long list del CT Daniele Bennati

BRESSO (MI): Il CT Daniele Bennati ha svelato la long list dei 13 azzurrabili per il mondiale di Wollongong, in Australia. Una presentazione inedita e spettacolare, quella che si è tenuta oggi Bresso sul palco del Jova Beach Tour resa possibile dall’amicizia di lunga data tra Lorenzo e Bennati.

Questi i convocati:

Affini Edoardo (Jumbo Visma)

Albanese Vincenzo (Eolo Kometal)

Ballerini Davide (Quick Step Alpha Vynil)

Bagioli Andrea (Quick Step Alpha Vynil)

Battistella Samuele (Astana Qazaqstan)

Bettiol Alberto (EF Education Easypost)

Conci Nicola (Alpecin Deceuninck Development)

Covi Alessandro (UAE Emirates)

Nizzolo Giacomo (Israel Premier tech)

Oldani Stefano (Alpecin Deceuninck)

Pasqualon Andrea (IntermarchE Wanty Gobert)

Rota Lorenzo (IntermarchE Wanty Gobert)

Sobrero Matteo (Bike Exchange Jayco)

Trentin Matteo (UAE Emirates)

Zana Filippo (Bardiani CSF Faizanè)

“Aspettiamo le ultime gare in Canada e le tappe della Vuelta per fare le ultime considerazioni – le parole di Bennati – lunedì 12 sveleremo i 10 atleti convocati ufficialmente”.

“Andiamo al Mondiale per fare bene e sappiamo di non essere i favoriti. Contiamo però su una formazione motivata, composta da corridori che stanno bene, in salute. Faremo di tutto per tornare con un buon risultato. Poi dobbiamo fare i conti con la realtà. Ci sono alcuni elementi che stanno sopra tutti: Wout Van Aert, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Mathieu Van der Poel e Michael Matthews che gioca in casa”.

Gli azzurri: “La nostra formazione prevede Alberto Bettiol un gradino sopra gli altri. Poco sotto Ballerini e Trentin che faranno un ultimo test al Giro del Lussemburgo”.

La trasferta prevede una serie di insidie a partire dall’importante fuso orario (+8 ore). “Abbiamo un protocollo jet lag per superare anche questo aspetto che è molto importante. I cronoman sono già sul posto. Noi, con un primo gruppo, partiremo il 16. Gli altri arrivano 2 giorni dopo. Ogni atleta ha un programma ben definito con un protocollo studiato con la nostra Scuola Tecnici che favorirà l’adattamento”.

Sul percorso: “I sopralluoghi effettuati a giugno hanno dato riscontri importanti, ma come sempre saranno i corridori a fare la corsa”.

LA NUOVA MAGLIA E TUTTI GLI ALTRI CONVOCATI

I commissari tecnici Marino Amadori, Paolo Sangalli e Dino Salvoldi hanno diramato le convocazioni per i Campionati Mondiali strada che si tengono in Australia, Wollongong, dal 18 al 25 di settembre.

Un’annata che sin qui ha regalato varie soddisfazioni, le ultime in ordine di tempo sono state quelle di Elisa Balsamo e Rachele Barbieri, a Monaco, in occasione dei Campionati Europei dove è arrivato un argento ed un bronzo.

Alla trasferta australiana farà il suo esordio la nuova Maglia azzurra by Castelli. Nelle foto svelata la divisa che accompagnerà le Nazionali nei prossimi impegni ufficiali.

Le parole del presidente FCI, Cordiano Dagnoni, a proposito della notivà: “L’orgoglio per questa Maglia non si esaurisce nel vederla indossata dai nostri campioni in giro per il mondo in rappresentanza dell’Italia, ma anche nella consapevolezza che a nostro fianco continua l’impegno di un’azienda punto di riferimento a livello mondiale. La ricerca dei materiali e l’alta qualità del prodotto sono garanzie a disposizione dei nostri atleti affinché possano esprimersi al meglio nelle loro performance”.

Alessio Cremonese, CEO di Manifattura Valcismon: “Siamo orgogliosi di presentare la nuova maglia della Nazionale di ciclismo, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo e del costante lavoro di ricerca e sviluppo che Castelli svolge anche in sinergia con gli atleti: in questi anni, infatti, abbiamo supportato con entusiasmo e dedizione i ragazzi e le ragazze della Nazionale nel raggiungimento di tutti i loro obiettivi attraverso la realizzazione di capi sempre più performanti e confortevoli. Infine, auguro a tutti coloro che parteciperanno ai mondiali di Wollongong un grosso in bocca al lupo”.

I cronoman sono stati svelati dal CT Marco Velo nei giorni scorsi, ecco ora i componenti della gare su strada.

SQUADRE: Il CT Paolo Sangalli presenta la rappresentativa femminile: “Purtroppo, in Elite, registriamo il forfait di Marta Cavalli e questo cambia la nostra strategia di corsa, infatti dovremo prestare particolare attenzione alla prima salita di giornata, Mount Keira, un’ascesa di circa 7 km di cui i primi 2 più duri (con punte al 10-12% su una strada larga e dritta) e gli altri più pedalabili e immersi nel bosco. Potrebbero arrivare degli attacchi. Contiamo comunque su un gruppo decisamente competitivo e siamo campioni uscenti. Faremo sicuramente del nostro meglio per riportare la maglia in patria”.

Ancora sulla corsa: “Elite e Under 23 correranno assieme un elemento di novità che influenzerà la gara. Anche tra le Junior sapremo dire la nostra ed i risultati ottenuti durante l’anno lo dimostrano”.

Questa mattina, da Malpensa, il CT ed alcune ragazze sono partiti alla volta dell’Australia. Si corre il 24 settembre.

DONNE ELITE

BALSAMO ELISA TREK-SEGAFREDO

BASTIANELLI MARTA FIAMME AZZURRE/UAE TEAM ADQ

BERTIZZOLO SOFIA FIAMME ORO/UAE TEAM ADQ

CECCHINI ELENA FIAMME AZZURRE/TEAM SD WORX

FIDANZA ARIANNA TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO

GUAZZINI VITTORIA FIAMME ORO/FDJ NOUVELLE

LONGO BORGHINI ELISA FIAMME ORO/TREK SEGAFREDO

PALADIN SORAYA CANYON SRAM RACING

PERSICO SILVIA VALCAR – TRAVEL & SERVICE

ZANARDI SILVIA BEPINK

DONNE JUNIOR

CIABOCCO ELEONORA TEAM DI FEDERICO

PELLEGRINI FRANCESCA VALCAR – TRAVEL & SERVICE

SEGATO GAIA BREGANZE MILLENIUM

TONIOLLI ALICE BREGANZE MILLENIUM

VENTURELLI FEDERICA GS CICLI FIORIN ASD

UNDER 23: Marino Amadori guida la rappresentativa U23 che sarà impegnata venerdì 23 settembre: “Abbiamo 7 ragazzi, compresi i 2 che disputeranno la crono (Piganzoli e Milesi) con cui faremo una valutazione dopo aver visto bene il percorso. Questo vuol dire che anche loro sono ancora in lizza per una maglia da titolare”.

Com siamo arrivati a questi nomi? “Un percorso di selezione piuttosto lungo. Siamo partiti dalla Gent Wevelgem di aprile, passando poi dagli Europei e una serie di gare con i professionisti. Alla fine si è giunti a questa rosa di nomi. Purtroppo, abbiamo registrato anche alcuni infortuni ed alcuni atleti non hanno potuto essere coinvolti nel progetto. Ovviamente è quasi inutile dirlo, ma abbiamo selezionato i migliori ragazzi che abbiamo in Italia”.

Sulla tattica: “Cercheremo di evitare la volata perché Samuel Watson, inglese della Groupama, e Olav Kooij, olandese (professionista Jumbo), sono avversari quasi imbattibili allo sprint. Per noi sarà importante fare qualcosa di diverso”.

Partenza prevista il 14 mattina da Milano Malpensa.

UOMINI U23

BURATTI NICOLO’ CTF

BUSATTO FRANCESCO GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA

DE PRETTO DAVIDE ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR

MARCELLUSI MARTIN BARDIANI-CSF-FAIZANE’

PARISINI NICOLO’ TEAM QHUBEKA

JUNIORES: Dino Salvoldi ed i suoi ragazzi partiranno lunedì 12 da Malpensa. Si corre il 23 settembre “Andiamo in Australia con una squadra che è stata costruita tenendo conto delle caratteristiche individuali e in base a quelle del percorso. Cercheremo di coprire le situazioni e le variabili tattiche che si presenteranno. Come si è arrivati alle selezioni? Teniamo conto della continuità di rendimento durante la stagione e nell’ultimo periodo. I posti sono 5 e come sempre al CT spetta l’ingrato compito di escludere qualcuno che è da considerare allo stesso livello dei convocati”.

Gli avversari: “Direi tutti. Il trend della stagione dice che sono stati sempre più forti di noi in tutte le circostanze. Sono tanti, come ho imparato a capire in questa categoria. Parlerei più di nazioni che individualità quindi: Francia, Belgio, Norvegia, Germania, Rep. Ceca e Lussemburgo a cui si somma qualche individualità. Sappiamo di non essere i favoriti”.

UOMINI JUNIOR

BELLETTA DARIO IGOR POOL CANTU’ 1999 A.S.D.

GUALDI SIMONE S. C. CENE A. S. D.

SAVINO FEDERICO SPEEDY BIKE WORK SERVICE

SCALCO MATTEO BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE

ZORDAN GIOVANNI U.C. GIORGIONE

BOZZOLA MIRKO ASPIRATORI OTELLI-CARIN-BAIOCCHI Riserva in Patria

GIAIMI LUCA TEAM F.LLI GIORGI-LIGURIA A.S.D. Riserva in Patria

Una fase della presentazione odierna. Foto FCI

