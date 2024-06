MONFERRATO ON STAGE – ALEX BRITTI IN SCENA

Prosegue la 9ª edizione MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante che unisce le eccellenze gastronomiche che caratterizzano il Monferrato alla musica, da sempre elemento di aggregazione universale, al fine di valorizzare e far conoscere sempre più il territorio situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria con 17 eventi in programma dall’11 maggio fino al 31 agosto.

Sabato 22 giugno sarà la volta di ALEX BRITTI che con il suo tour Alex Britti Live 2024 farà tappa a FERRERE (Asti), in via IV novembre, 14 – Piazza Rita e Paola Levi Montalcini: un’occasione perfetta per ascoltare dal vivo il meglio del suo repertorio e il suo nuovo brano “Uomini”, sempre scanditi dal ritmo della sua inconfondibile chitarra.

Apertura cancelli ore 19.00, inizio concerto ore 21.30.

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.it, Vivaticket.com e Ticketmaster.it.

Main partner dell’appuntamento di Ferrere è Asti Agricoltura-Confagricoltura.

Dalle ore 19.30 sarà possibile accedere nella Food Area per gustare i piatti della tradizione monferrina realizzati dalla Pro loco di Ferrere.

Il cocktail bar Cocchi Bosso, che storicamente segue le serate di Monferrato On Stage, quest’anno si presenta in veste rinnovata: oltre agli storici partner Vermouth Cocchi e Distilleria Bosso, l’offerta sarà arricchita dalla presenza di un bartender frutto della nuova collaborazione con Il Cicchetto, cocktail Bar di Asti e locale di riferimento per il Gyn.

Il Monferrato On Stage si sposterà poi il 28 giugno a MONCALVO (Asti), il 6 luglio a BALDICHIERI (Asti), il 13 luglio a CASALBORGONE (Torino), il 20 luglio a CAVAGNOLO (Torino), il 26, 27 e 28 luglio a PIEA (Asti), il 4 agosto a ROATTO (Asti), il 9 agosto a CANTARANA (Asti), il 23 agosto a PORTACOMARO (Asti) e si concluderà il 31 agosto a CORTAZZONE (Asti).

I biglietti per i concerti di Gabry Ponte ed Edoardo Bennato sono disponibili in prevendita su TicketOne.it, Vivaticket.com e Ticketmaster.it.

Tutti gli altri eventi sono ad ingresso gratuito.ostituzione di un tessuto sociale fortemente identitario.

Monferrato On Stage negli anni è divenuto, grazie al sostegno degli enti locali, istituzionali e della Regione Piemonte, un marchio musicale riconoscibile, anche grazie alla direzione artistica musicale di Ettore Caretta.

di Daniela Dall’Acqua



Foto https://paroleedintorni.it

Video https://m.youtube.com/watch?v=6hhXTGcn1g8&pp=ygUXYWxleCBicml0dGkgbGl2ZSBtaWxhbm8%3D