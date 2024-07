MONFERRATO ON STAGE – MANUEL AGNELLI a CAVAGNOLO (Torino)

Prosegue la 9ª edizione MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante che unisce le eccellenze gastronomiche che caratterizzano il Monferrato alla musica, da sempre elemento di aggregazione universale, al fine di valorizzare e far conoscere sempre più il territorio situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria con 17 eventi in programma dall’11 maggio fino al 31 agosto.

CAVAGNOLO (Torino) ospiterà il 10° appuntamento della nuova edizione della rassegna che sabato 20 luglio vedrà MANUEL AGNELLI live in Piazza Vittorio Veneto alle ore 22.00.

Dalle ore 19.00 si potrà accedere nell’area Food&Beverage dove sarà possibile gustare le eccellenze gastronomiche del territorio preparate dall’Associazione commercianti di Cavagnolo.

Il 26, 27 e 28 luglio Monferrato On Stage arriverà a PIEA (Asti) per tre speciali appuntamenti realizzati in occasione della 2ª edizione di KAPTURA – The woodland experience, il festival organizzato da Fondazione MOS e dalla Pro loco di Piea nell’ambito del progetto SNODI. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero.

Il 26 luglio si terrà METAL MIDNIGHT FOREST l’evento durante il quale si esibiranno 3 band tra le più significative del panorama metal italiano: Infection Code, Temperance e Sadist, con special guest Pino Scotto.

Il giorno dopo, il 27 luglio, torna la NOTTE DELLE CHITARRE, un must del Monferrato musicale. In una NOTTE DELLE CHITARRE Special Edition dedicata ai Van Halen, storica band hard rock statunitense, diversi chitarristi tra i migliori del panorama musicale renderanno omaggio alternandosi sul palco. Ecco la line-Up: Phil Palmer, Andrea Fornili, Alex De Rosso, Abudi Safa e Giacomo Castellano. Opening act Dobermann.

A chiudere la tappa di Piea il 28 luglio sarà EDOARDO BENNATO con un concerto ad alto contenuto Rock&Blues in cui non mancheranno i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album “Non c’è”.

Quello di Edoardo Bennato sarà il primo concerto che si terrà in Piemonte totalmente accessibile. La CPD Consulta per le Persone in Difficoltà fornirà un servizio di accoglienza e assistenza alle persone con disabilità motoria che parteciperanno al concerto e metteranno a disposizione delle carrozzine per i partecipanti che avranno piacere di fruire del concerto seduti. All’interno dell’area concerto sarà prevista un’area prioritaria non vincolante dove le persone in carrozzina avranno la possibilità di sostare a loro scelta per fruire al meglio del concerto. Sarà inoltre attivato un servizio di interpretariato LIS – Lingua Italiana dei Segni per i partecipanti sordi e un servizio di sottotitolazione per le persone con difficoltà uditive.

«Un importante traguardo per il Monferrato On Stage è il poter contare sulla collaborazione di chi di accessibilità se ne occupa professionalmente come CPD Consulta per le Persone in Difficoltà – afferma Cristiano Massaia, Presidente della Fondazione MOS – Rendere la musica accessibile a tutti non è soltanto un obiettivo condivisibile, ma è un dovere imprescindibile per una società che si definisce inclusiva e attenta alla difficoltà, ma che spesso, in realtà, lo è solamente nel pensiero e nei buoni propositi. Un enorme grazie ad Edoardo Bennato, artista che ha segnato la storia della musica italiana, di grande caratura e che ha supportato questa iniziativa con grande entusiasmo».

«Molto spesso l’accessibilità di un evento è un tema che emerge nel momento in cui una persona con disabilità non riesce ad entrare all’evento o denuncia l’impossibilità di fruire dell’esperienza. – dichiara Giovanni Ferrero, Direttore della CPD Consulta per le Persone in Difficoltà – Per creare una società inclusiva che rispetti le differenze di ciascuno, è necessario un cambio di mentalità: l’accessibilità deve diventare una priorità in fase di progettazione di tutte le attività sociali, compresi gli eventi. Ed è proprio questo l’approccio che abbiamo adottato nei confronti del concerto di Bennato, all’interno della rassegna Monferrato On Stage. Abbiamo lavorato in stretto contatto con gli organizzatori sin dall’inizio al fine di offrire soluzioni e possibilità di fruizione per persone con disabilità motoria e uditiva».

Gli appuntamenti in programma a Piea sono realizzati in collaborazione con il progetto SNODI. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero, finanziato dal Ministero della Cultura e dal programma PNRR Next Generation Eu con specifico riferimento alla valorizzazione e alla crescita culturale dei borghi, vede i Comuni di Neviglie (Cuneo), Piea (Asti) e Guarene (Cuneo) uniti in una progettazione inclusiva di crescita e sviluppo culturale di tre territori piemontesi di Langhe, Monferrato e Roero.

Lo spirito inclusivo, di significativa interazione, e territoriale del progetto SNODI quest’anno supera i confini territoriali dando vita ad una partnership culturale con la Regione Liguria, nello specifico il progetto “Genova Summer live”. Uno scambio culturale e musicale che avvicina i territori in ottica di crescita e sviluppo reciproco.

Nel corso dei tre giorni, una particolare attenzione sarà rivolta ai giovani talenti monferrini, al fine di supportare le nuove generazioni nell’affermare le loro doti artistiche nel panorama musicale.

Il Monferrato On Stage si sposterà poi il 4 agosto a ROATTO (Asti), il 9 agosto a CANTARANA (Asti), il 23 agosto a PORTACOMARO (Asti) e si concluderà il 31 agosto a CORTAZZONE (Asti).

