Monopattino: Italia nella storia ai Mondiali di Sakai. Argento per il 15enne Stefano Marzella  

In Giappone la Nazionale Azzurra entranella storia ai Campionati Mondiali 2025 di monopattino freestyle. Un’edizione destinata a lasciare un segno indelebile per lo sport italiano quella di Sakai, Ibaraki, in scena dal 22 al 26 novembre.

Per la prima volta infatti, un’atleta azzurro conquista una medaglia iridata, quella d’argento, nella disciplina su rotelle. Risultato che certifica la crescita di un movimento giovane, che sta acquistando sempre più appeal a livello internazionale.

A firmare l’impresa è Stefano Marzella, classe 2009, che dopo aver superato le semifinali e centrato lo storico accesso alle finalissime, porta a casa un prestigioso argento, nella specialità Street. L’azzurro sale sul secondo gradino del podio, dietro al francese Jules Boi Frieh, medaglia d’oro. Bronzo per l’americano Miles Mcgowan. Un risultato che consacra il talento del giovane rider azzurro e apre nuove prospettive per il monopattino freestyle nazionale. Si ferma invece alle qualifiche Luca Polla, che chiude il proprio mondiale al 35° posto.

“È stata prima di tutto una bellissima esperienza – ha raccontato entusiasta e ancora emozionato, Marzella – Devo ringraziare il CT Stefano Viotti e il mio compagno di squadra Luca Polla. Ho lavorato sodo per questa medaglia. La competizione è stata davvero dura, ma ce l’ho fatta e sono davvero soddisfatto!”

Grande soddisfazione anche nelle parole del commissario tecnico, Stefano Viotti, che sottolinea il valore dell’impresa: “Siamo orgogliosissimi che Stefano, a soli 15 anni, sia diventato il primo atleta italiano nella storia del Monopattino Freestyle a conquistare una medaglia d’argento ai Campionati Mondiali. Un risultato straordinario, che segna un vero punto di svolta per il nostro movimento nazionale – ha sottolineato il CT – L’evento è stato una bomba: atmosfera pazzesca, trick incredibili, livello altissimo. I nostri ragazzi hanno dato tutto, fino all’ultimo secondo”.

Il CT ha poi ringraziato l’organizzazione e la Federazione Skate Italia per il supporto, rilanciando gli obiettivi futuri: “Ora lo sguardo è puntato al Paraguay per i World Skate Games 2026 – ha detto – Ci arriviamo carichi, consapevoli delle nostre capacità e con un solo obiettivo: il podio, con la medaglia d’oro nel mirino.”

Com. Stam. + foto